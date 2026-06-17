Возвращение из СЗЧ: пошаговый гид на основе официальных разъяснений Минобороны

Минобороны предоставило ответы на вопросы, наиболее волнующие военнослужащих в СЗЧ.

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Внедрение экспериментального проекта по добровольному возвращению военнослужащих, самовольно оставивших части, вызвало волну вопросов. Министерство обороны Украины подготовило ряд разъяснений, охватывающих технические аспекты работы приложения «Армия+», процедуру выбора частей, сроки прибытия и правовые гарантии для бойцов.

Условия участия

Новая программа является временной и распространяется на военнослужащих ВСУ, ГСТС и НГУ, у которых статус СЗЧ зафиксирован до 12.06.2026 года.

Подать рапорт на добровольное возвращение с правом выбора части нужно до 20.09.2026. После этой даты процедура изменится на менее лояльную через резервные батальоны и суды.

Вернуться можно только в части из утвержденного списка, который доступен на szch.army.gov.ua и исключительно в пределах своей структуры: ВСУ — в ВСУ, НГУ — в НГУ.

Военный может указать желаемое направление (например, пилот БпЛА), а рекрутер новой части поможет подобрать вакансию во время рассмотрения рапорта.

Выбор части

Списки доступных частей утверждаются Минобороны для ВСУ и ГСТС и ГУ НГУ для гвардейцев.

Рапорт подается через Армия+, рекрутинговые центры (только для ВСУ) или непосредственно в часть.

Нельзя подать несколько рапортов одновременно. Также невозможно отозвать или изменить рапорт после его согласования.

Военный может указать желаемую должность (механик, пилот БпЛА и т.д.), но окончательное решение — за рекрутером части.

Технические вопросы и ошибки в Армия+

Чаще всего вопросы касаются статуса «Зафиксировано отсутствие на службе» (красная лента).

Что делать, если военный находится в СЗЧ, но красная лента «Зафиксировано отсутствие на службе» не отображается: необходимо обновить приложение до версии 3.2.2, переавторизоваться и подождать 15 минут. Если это не помогло — обратиться в техподдержку в приложении.

необходимо обновить приложение до версии 3.2.2, переавторизоваться и подождать 15 минут. Если это не помогло — обратиться в техподдержку в приложении. Если лента осталась красной и после возвращения: обновление длится 2–3 суток, иногда до 7–30 дней. Военному стоит уточнить у командира, подана ли докладная в ВСП.

обновление длится 2–3 суток, иногда до 7–30 дней. Военному стоит уточнить у командира, подана ли докладная в ВСП. Ошибочный статус СЗЧ: если боец не был в СЗЧ, но статус появился, нужно проверить в «Армия ID», какая часть подала данные. Если это текущая часть — командир должен подать докладную об ошибке в ВСП. Если другая — писать в поддержку Армия+. Если командир не проводит проверку, отказывается рассматривать рапорт или вопрос не решается, необходимо обращаться в Военную службу правопорядка, Главное управление защиты прав военнослужащих или Офис военного омбудсмена.

Процедура подачи и рассмотрения рапорта

Подать рапорт можно через Армия+, центры рекрутинга или напрямую в часть. Одновременно разрешается иметь только один активный рапорт.

Сроки для ВСУ и ГСТС: рассмотрение длится до 7 дней. После согласования появляется статус «В дороге», и у вас есть 5 дней на прибытие.

рассмотрение длится до 7 дней. После согласования появляется статус «В дороге», и у вас есть 5 дней на прибытие. Сроки для Нацгвардии: рассмотрение — до 96 часов. Необходимо обязательно прикрепить рекомендательное письмо от новой части. После приказа Командующего НГУ есть 48 часов на прибытие.

рассмотрение — до 96 часов. Необходимо обязательно прикрепить рекомендательное письмо от новой части. После приказа Командующего НГУ есть 48 часов на прибытие. Отклонение рапорта: основные причины — некорректные данные, отсутствие документов (для НГУ) или выбор части другой структуры. Причина отклонения должна быть указана в приложении.

Безопасность при перемещении и статус «В дороге»

Одним из ключевых вопросов является защита от задержания во время следования в часть.

Белая лента «В дороге» в Армия ID или бумажное предписание является законным основанием для перемещения.

В случае игнорирования статуса полицией или ТЦК, следует немедленно звонить на горячую линию Минобороны: 0 800 605 100.

Социальные гарантии и восстановление выплат

Питание возобновляется в день прибытия в часть.

Денежное и вещевое обеспечение возобновляется после зачисления в списки личного состава, что обычно занимает до 7 дней.

Новая программа гарантирует, что в течение 6 месяцев военного не могут перевести в другую часть без письменного согласия, кроме случаев реорганизации части.

Уголовная ответственность

Минобороны подчеркивает, что добровольное возвращение является ключевым условием для урегулирования ситуации по закону.

Первый случай: Согласно ч. 5 ст. 401 УК Украины, лица, впервые совершившие СЗЧ, могут избежать ответственности при условии согласия командира и обращения в суд.

Согласно ч. 5 ст. 401 УК Украины, лица, впервые совершившие СЗЧ, могут избежать ответственности при условии согласия командира и обращения в суд. Повторные случаи: В тексте нового порядка нет прямого запрета на возвращение для тех, кто совершил СЗЧ повторно, однако возможность закрытия дела для них согласно УК Украины остается юридически ограниченной.

Контакты для помощи

В случае любых проблем, таких как отклонение рапорта без обоснования, отказ в проверке, игнорирование рапорта, технические проблемы с приложением — необходимо обращаться в службу техподдержки, а также в Военную службу правопорядка или Офис военного омбудсмена.

Горячая линия Минобороны: 0 800 605 100

ВСП: (044) 454-73-08

Офис омбудсмена: [email protected]

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