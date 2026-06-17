Возвращение из СЗЧ: пошаговый гид на основе официальных разъяснений Минобороны
Внедрение экспериментального проекта по добровольному возвращению военнослужащих, самовольно оставивших части, вызвало волну вопросов. Министерство обороны Украины подготовило ряд разъяснений, охватывающих технические аспекты работы приложения «Армия+», процедуру выбора частей, сроки прибытия и правовые гарантии для бойцов.
Условия участия
Новая программа является временной и распространяется на военнослужащих ВСУ, ГСТС и НГУ, у которых статус СЗЧ зафиксирован до 12.06.2026 года.
Подать рапорт на добровольное возвращение с правом выбора части нужно до 20.09.2026. После этой даты процедура изменится на менее лояльную через резервные батальоны и суды.
Вернуться можно только в части из утвержденного списка, который доступен на szch.army.gov.ua и исключительно в пределах своей структуры: ВСУ — в ВСУ, НГУ — в НГУ.
Военный может указать желаемое направление (например, пилот БпЛА), а рекрутер новой части поможет подобрать вакансию во время рассмотрения рапорта.
Выбор части
Списки доступных частей утверждаются Минобороны для ВСУ и ГСТС и ГУ НГУ для гвардейцев.
Рапорт подается через Армия+, рекрутинговые центры (только для ВСУ) или непосредственно в часть.
Нельзя подать несколько рапортов одновременно. Также невозможно отозвать или изменить рапорт после его согласования.
Военный может указать желаемую должность (механик, пилот БпЛА и т.д.), но окончательное решение — за рекрутером части.
Технические вопросы и ошибки в Армия+
Чаще всего вопросы касаются статуса «Зафиксировано отсутствие на службе» (красная лента).
- Что делать, если военный находится в СЗЧ, но красная лента «Зафиксировано отсутствие на службе» не отображается: необходимо обновить приложение до версии 3.2.2, переавторизоваться и подождать 15 минут. Если это не помогло — обратиться в техподдержку в приложении.
- Если лента осталась красной и после возвращения: обновление длится 2–3 суток, иногда до 7–30 дней. Военному стоит уточнить у командира, подана ли докладная в ВСП.
- Ошибочный статус СЗЧ: если боец не был в СЗЧ, но статус появился, нужно проверить в «Армия ID», какая часть подала данные. Если это текущая часть — командир должен подать докладную об ошибке в ВСП. Если другая — писать в поддержку Армия+. Если командир не проводит проверку, отказывается рассматривать рапорт или вопрос не решается, необходимо обращаться в Военную службу правопорядка, Главное управление защиты прав военнослужащих или Офис военного омбудсмена.
Процедура подачи и рассмотрения рапорта
Подать рапорт можно через Армия+, центры рекрутинга или напрямую в часть. Одновременно разрешается иметь только один активный рапорт.
- Сроки для ВСУ и ГСТС: рассмотрение длится до 7 дней. После согласования появляется статус «В дороге», и у вас есть 5 дней на прибытие.
- Сроки для Нацгвардии: рассмотрение — до 96 часов. Необходимо обязательно прикрепить рекомендательное письмо от новой части. После приказа Командующего НГУ есть 48 часов на прибытие.
- Отклонение рапорта: основные причины — некорректные данные, отсутствие документов (для НГУ) или выбор части другой структуры. Причина отклонения должна быть указана в приложении.
Безопасность при перемещении и статус «В дороге»
Одним из ключевых вопросов является защита от задержания во время следования в часть.
Белая лента «В дороге» в Армия ID или бумажное предписание является законным основанием для перемещения.
В случае игнорирования статуса полицией или ТЦК, следует немедленно звонить на горячую линию Минобороны: 0 800 605 100.
Социальные гарантии и восстановление выплат
Питание возобновляется в день прибытия в часть.
Денежное и вещевое обеспечение возобновляется после зачисления в списки личного состава, что обычно занимает до 7 дней.
Новая программа гарантирует, что в течение 6 месяцев военного не могут перевести в другую часть без письменного согласия, кроме случаев реорганизации части.
Уголовная ответственность
Минобороны подчеркивает, что добровольное возвращение является ключевым условием для урегулирования ситуации по закону.
- Первый случай: Согласно ч. 5 ст. 401 УК Украины, лица, впервые совершившие СЗЧ, могут избежать ответственности при условии согласия командира и обращения в суд.
- Повторные случаи: В тексте нового порядка нет прямого запрета на возвращение для тех, кто совершил СЗЧ повторно, однако возможность закрытия дела для них согласно УК Украины остается юридически ограниченной.
Контакты для помощи
В случае любых проблем, таких как отклонение рапорта без обоснования, отказ в проверке, игнорирование рапорта, технические проблемы с приложением — необходимо обращаться в службу техподдержки, а также в Военную службу правопорядка или Офис военного омбудсмена.
- Горячая линия Минобороны: 0 800 605 100
- ВСП: (044) 454-73-08
- Офис омбудсмена: [email protected]
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.