Мужчина потребовал единовременную помощь по инвалидности через 51 год после увольнения с военной службы — что решил Верховный Суд

I группу инвалидности бывшему военнослужащему срочной службы установили в 2017 году, хотя заболевание, связанное со службой, было признано еще в 1966 году.

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Кассационный административный суд в составе Верховного Суда подтвердил, что военнослужащий срочной службы не приобретает права на единовременную денежную помощь, если инвалидность установлена после истечения трех месяцев со дня увольнения со службы, поскольку именно такое условие было предусмотрено законодательством, действовавшим на момент возникновения права на выплату.

КАС ВС оставил без удовлетворения кассационную жалобу мужчины, который проходил срочную службу в 1963–1966 годах. Еще в 1966 году ему была установлена III группа инвалидности вследствие заболевания, полученного во время военной службы. В 2017 году при повторном освидетельствовании ему установили I группу инвалидности, после чего он обратился за назначением единовременной денежной помощи.

Верховный Суд согласился с выводами судов предыдущих инстанций о том, что законодательство, действовавшее на момент установления I группы инвалидности в 2017 году, предусматривало для военнослужащих срочной службы специальные условия получения такой помощи. Одним из них является установление инвалидности во время прохождения службы либо не позднее чем через три месяца после увольнения. Поскольку в данном деле I группа инвалидности была установлена спустя десятки лет после увольнения, право на выплату не возникло.

Обстоятельства дела

Истец проходил срочную военную службу с ноября 1963 года по июль 1966 года. Во время службы он заболел мочекаменной болезнью, проходил лечение и операцию. Военно-врачебная комиссия установила, что заболевание возникло в период прохождения военной службы.

В сентябре 1966 года ему впервые установили III группу инвалидности с указанием причины: заболевание, полученное во время службы в Советской Армии. Спустя много лет, 30 октября 2017 года, по результатам повторного освидетельствования МСЭК истцу была установлена I группа инвалидности.

После этого мужчина обратился в Министерство обороны с требованием назначить единовременную денежную помощь. Он настаивал, что имеет право на выплату в размере 120-кратного прожиточного минимума, поскольку заболевание, приведшее к инвалидности, было связано с прохождением военной службы.

Однако в 2024 году Комиссия Минобороны повторно отказала в назначении помощи. Среди оснований отказа было указано, что на момент первичного установления инвалидности в 1966 году законодательство не предусматривало такой выплаты, а также то, что инвалидность была установлена значительно позже чем через три месяца после увольнения со службы.

Что решили суды

Закарпатский окружной административный суд, а затем и Восьмой апелляционный административный суд отказали в удовлетворении иска.

Суды пришли к выводу, что на момент установления истцу I группы инвалидности в 2017 году действовали специальные правила выплаты единовременной денежной помощи военнослужащим срочной службы. Эти нормы не предусматривали права на такую выплату в случаях, когда инвалидность установлена после истечения трех месяцев со дня увольнения со службы.

Позиция Верховного Суда

Кассационный административный суд согласился с такими выводами.

Суд напомнил, что право на единовременную денежную помощь определяется законодательством, действующим на момент возникновения такого права. Для военнослужащих срочной службы закон устанавливает отдельные условия получения этой выплаты.

Верховный Суд обратил внимание, что институт единовременной денежной помощи для военнослужащих был введен только с 2007 года. В то же время первичная инвалидность истцу была установлена еще в 1966 году, когда соответствующий механизм выплат законодательством предусмотрен не был. Суд отметил, что вопрос назначения таких выплат должен оцениваться с учетом законодательства, действовавшего на момент возникновения права на помощь.

Также Суд подчеркнул, что после изменений законодательства, вступивших в силу с 1 января 2017 года, для военнослужащих срочной службы был установлен специальный порядок получения единовременной денежной помощи. Право на нее возникает только в случае установления инвалидности во время прохождения службы либо не позднее чем через три месяца после увольнения, если инвалидность связана с заболеванием или несчастным случаем, имевшими место во время службы.

Поскольку истец был уволен со службы в 1966 году, а I группа инвалидности была установлена ему только в 2017 году, предусмотренное законом условие относительно срока установления инвалидности соблюдено не было. Поэтому право на единовременную денежную помощь у него не возникло.

Кроме того, Верховный Суд отклонил ссылки истца на другие постановления Верховного Суда, указав, что они касались иных фактических обстоятельств и иного правового регулирования.

Вывод

Верховный Суд оставил кассационную жалобу без удовлетворения и подтвердил законность решений судов предыдущих инстанций. По делу №260/89/25 суд пришел к выводу, что установление I группы инвалидности спустя много лет после увольнения со срочной военной службы не создает права на единовременную денежную помощь, даже если заболевание связано с прохождением военной службы.

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