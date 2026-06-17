Совладелец квартиры обязан оплачивать теплоснабжение независимо от места регистрации — решение суда

Заявитель жалобы утверждал, что ответчица не проживала в спорной квартире, снята с регистрации по адресу, а потому фактически не потребляла услугу теплоснабжения.

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Херсонский апелляционный суд оставил без изменений решение Херсонского городского суда Херсонской области по делу по иску АО «Херсонская теплоэлектроцентраль» о взыскании задолженности за услуги централизованного отопления.

Истец просил взыскать с ответчиков более 41 тысячи грн долга за период с января 1998 года по ноябрь 2020 года. Суд первой инстанции удовлетворил иск частично, применив последствия истечения срока исковой давности, и взыскал задолженность только за период с 1 декабря 2017 года по 30 ноября 2020 года — 21 122,94 грн пропорционально с каждого совладельца квартиры.

В апелляционной жалобе представитель одной из ответчиц просил отменить решение и отказать в удовлетворении иска полностью. В частности, заявитель жалобы указывал, что ответчица с 2016 года не проживает в спорной квартире, снята с регистрации по этому адресу, а потому фактически не потребляла услугу теплоснабжения.

Апелляционный суд эти доводы отклонил. Суд исходил из того, что ответчики являются совладельцами квартиры на праве частной общей совместной собственности, а потому как собственники имущества обязаны участвовать в его содержании и оплате соответствующих коммунальных услуг. Наличие другого места регистрации не освобождает совладельца от обязанности содержать свою долю в недвижимом имуществе.

При разрешении спора апелляционный суд сослался на положения Гражданского кодекса Украины, в частности на ч. 1 ст. 509 ГК Украины, согласно которой обязательством является правоотношение, в котором должник обязан совершить в пользу кредитора определенное действие, в частности уплатить денежные средства. Также суд учел положения ч. 1 ст. 901 и ч. 1 ст. 903 ГК Украины относительно договора о предоставлении услуг и обязанности заказчика оплатить оказанную ему услугу.

Кроме того, суд апелляционной инстанции применил положения Закона Украины «О жилищно-коммунальных услугах». В частности, суд отметил, что согласно ч. 1 ст. 12 этого Закона жилищно-коммунальные услуги предоставляются исключительно на договорных началах, а согласно ч. 1 ст. 9 потребитель осуществляет оплату за потребленные жилищно-коммунальные услуги ежемесячно, если иной порядок и сроки не определены договором. Также суд сослался на п. 5 ч. 2 ст. 7 Закона, который возлагает на индивидуального потребителя обязанность оплачивать предоставленные жилищно-коммунальные услуги по установленным тарифам, и на ч. 2 ст. 8 Закона относительно обязанности исполнителя коммунальной услуги готовить и заключать договоры с потребителем.

Отдельно апелляционный суд обратил внимание, что услуга теплоснабжения является такой, стоимость которой зависит не от количества лиц, фактически проживающих в квартире, а от площади жилья. Поэтому сам факт непроживания совладельца в квартире не является основанием для освобождения его от оплаты соответствующей части стоимости услуги.

Такой подход согласуется с правовой позицией Верховного Суда, изложенной в постановлении от 15 апреля 2021 года по делу № 638/5001/17, на которую также ссылалась сторона апеллянта. В этом деле Верховный Суд отмечал, что услуги, стоимость которых зависит не от количества лиц, пользующихся ими, а от площади квартиры, в частности теплоснабжение, подлежат оплате совладельцем в соответствии с его участием в праве собственности.

Апелляционный суд также согласился с применением судом первой инстанции ч. 4 ст. 267 ГК Украины относительно последствий истечения срока исковой давности. Поскольку истец обратился в суд 1 декабря 2020 года, требования о взыскании задолженности за период с января 1998 года по 30 ноября 2017 года были заявлены за пределами трехлетнего срока исковой давности. Поэтому в этой части в удовлетворении иска было обоснованно отказано.

Проверив решение суда первой инстанции в пределах доводов апелляционной жалобы, апелляционный суд по делу № 766/19436/20 пришел к выводу, что оно принято с соблюдением норм материального и процессуального права. Постановлением Херсонского апелляционного суда от 11.05.2026 решение Херсонского городского суда Херсонской области от 02.02.2026 оставлено без изменений.

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