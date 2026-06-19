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Переломи ребер і черепа, крововиливи в мозок: у Харкові матір підозрюють у побитті новонародженої доньки

20:17, 19 червня 2026
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Підозрювана — 22-річна мати, яка доглядала немовля самостійно.
Переломи ребер і черепа, крововиливи в мозок: у Харкові матір підозрюють у побитті новонародженої доньки
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В Харкові 22-річній жінці повідомлено про підозру у систематичному насильстві над новонародженою донькою, внаслідок чого дитина зазнала тяжких тілесних ушкоджень. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

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За даними слідства, наприкінці січня 2024 року жінка, яка виховувала дитину самостійно, народила дівчинку на ім’я Квітослава.

Коли дитині було лише кілька тижнів, мати почала застосовувати до неї фізичне насильство.

Протягом лютого–березня 2024 року жінка неодноразово завдавала дитині тілесних ушкоджень.

Унаслідок цього немовля отримало:

  • переломи кісток ноги;
  • переломи кісток черепа;
  • переломи ребер;
  • тяжку черепно-мозкову травму;
  • внутрішньомозкові крововиливи;
  • інші ушкодження головного мозку, що свідчать про повторні травмування.

Дитину у тяжкому стані до лікарні доставила бабуся. Немовля майже п’ять місяців перебувало на стаціонарному лікуванні.

Після цього жінка добровільно відмовилася від батьківських прав. Опіку над дитиною взяла бабуся.

Керівник Слобідської окружної прокуратури Харкова вручив матері підозру за фактами:

  • умисного нанесення тілесних ушкоджень середньої тяжкості;
  • умисного нанесення тяжких тілесних ушкоджень;
  • злісного невиконання батьківських обов’язків, що спричинило тяжкі наслідки.

Відповідно до статті 62 Конституції України, особа вважається невинуватою, доки її вину не буде доведено в суді.

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