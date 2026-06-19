За фальсифікований алкоголь, від якого постраждали люди, загрожуватиме до 10 років в’язниці

Штрафи за нелегальні сигарети й алкоголь можуть зрости до 51 тисячі грн, а за небезпечний фальсифікат передбачене суворіше кримінальне покарання.

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В Україні можуть суттєво посилити відповідальність за незаконний обіг алкоголю, тютюнових виробів, рідин для електронних сигарет та пального. Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності переглянув своє рішення щодо відповідного законопроєкту та рекомендував парламенту прийняти його у другому читанні та в цілому як закон.

Документ передбачає масштабне оновлення адміністративних і кримінальних санкцій, запроваджує нові склади правопорушень, розмежовує адміністративну та кримінальну відповідальність залежно від характеру порушення, а також змінює правила вилучення, конфіскації та знищення нелегальної підакцизної продукції.

Зміни покликані боротися з масштабним тіньовим ринком. За даними Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики в Україні щомісяця може перебувати в обігу понад 2 млн літрів необлікованого спирту, а у Україна у 2023 році частка нелегального ринку тютюну становила 21,9%. Також наводяться оцінки про близько 40% «сірого» ринку пального.

Чому вирішили змінити законодавство

Автори законопроєкту №9364 звертають увагу, що значна кількість справ про незаконний обіг підакцизної продукції закривається судами. Так, у 2022 році було закрито 64% справ за статтею 156 КУпАП, 78% — за статтею 161-1 КУпАП, 84% — за статтею 164 КУпАП, 79% — за статтею 164-5 КУпАП та 73% — за статтею 177-2 КУпАП. За статтею 204 Кримінального кодексу було закрито 18% проваджень.

Чинна редакція законодавства не завжди дозволяє ефективно реагувати на порушення та належним чином розмежовувати адміністративні й кримінальні правопорушення.

За що пропонують карати жорсткіше

Законопроєктом пропонується встановити або посилити відповідальність за:

торгівлю алкоголем, тютюновими виробами та іншими підакцизними товарами без державної реєстрації як суб’єкта господарювання;

придбання, зберігання, транспортування, пересилання та збут підакцизної продукції без марок акцизного податку або з підробленими марками;

незаконне зберігання марок акцизного податку;

продаж або безоплатне розповсюдження тютюнової сировини, сировини для рідин для електронних сигарет та нікотину окремо або в наборах;

порушення заборони щодо зберігання та перевезення фізичними особами алкогольної та тютюнової продукції без акцизних марок;

незаконне виготовлення підакцизних товарів та інші форми їх нелегального обігу.

Які штрафи можуть зрости

У законопроєкті передбачено суттєве збільшення окремих фінансових санкцій.

Зокрема, для окремих порушень штраф пропонується збільшити з 17 000 грн до 51 000 грн. Також для іншого складу правопорушення санкцію планують підвищити з 6 800 грн до 34 000 грн.

Крім того, документ загалом підвищує адміністративні штрафи за порушення правил торгівлі алкоголем, тютюновими виробами та електронними сигаретами.

До 10 років позбавлення волі за небезпечний фальсифікат

Однією з найважливіших новел є нова редакція статті 204 Кримінального кодексу про незаконний обіг підакцизних товарів.

За незаконне виготовлення підакцизних товарів пропонується встановити покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 5 років.

Якщо ж така продукція становила загрозу для життя або здоров’я людей чи її вживання призвело до смерті людини або інших тяжких наслідків, покарання може становити від 8 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Дрібні порушення хочуть вивести з кримінальної площини

Водночас законопроєкт передбачає більш чітке розмежування адміністративної та кримінальної відповідальності. Автори звертають увагу, що нині кримінальні провадження відкриваються навіть через незначні обсяги продукції.

Автори наводять приклади вироків за продаж 1,25 літра спирту, 5 літрів горілки або зберігання 30 літрів водно-спиртових сумішей. Саме тому пропонується, щоб кримінальна відповідальність застосовувалася насамперед до значних обсягів незаконної продукції та її незаконного виготовлення.

Що зміниться щодо вилучення та знищення продукції

Окремий блок змін стосується порядку поводження з вилученими товарами.

Законопроєктом удосконалюється порядок обліку, зберігання, конфіскації та знищення підакцизних товарів, обладнання для їх виготовлення та акцизних марок. Також пропонується заборонити передавати вилучені підакцизні товари порушникам на відповідальне зберігання до ухвалення рішення судом.

При цьому незаконно виготовлені алкогольні напої, тютюнові вироби та рідини для електронних сигарет після конфіскації підлягатимуть знищенню.

Як доопрацьовували документ до другого читання

Законопроєкт був прийнятий Верховною Радою за основу ще 23 квітня 2024 року. Під час підготовки до другого читання він був комплексно доопрацьований після ухвалення Закону №3817-IX про державне регулювання виробництва та обігу спирту, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин для електронних сигарет та пального, а також після змін до Податкового кодексу.

До другого читання надійшло 280 поправок і пропозицій. Із них 48 було враховано повністю, 13 — редакційно, 106 — частково. Відхилено 113 поправок.

За результатами розгляду Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності рекомендував парламенту ухвалити законопроєкт №9364 у другому читанні та в цілому як закон.

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