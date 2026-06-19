За фальсифицированный алкоголь, от которого пострадали люди, будет грозить до 10 лет тюрьмы

Штрафы за нелегальные сигареты и алкоголь могут вырасти до 51 тысячи грн, а за опасный фальсификат предусмотрено более строгое уголовное наказание.

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В Украине могут существенно усилить ответственность за незаконный оборот алкоголя, табачных изделий, жидкостей для электронных сигарет и топлива. Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности пересмотрел свое решение относительно соответствующего законопроекта и рекомендовал парламенту принять его во втором чтении и в целом как закон.

Документ предусматривает масштабное обновление административных и уголовных санкций, вводит новые составы правонарушений, разграничивает административную и уголовную ответственность в зависимости от характера нарушения, а также изменяет правила изъятия, конфискации и уничтожения нелегальной подакцизной продукции.

Изменения призваны бороться с масштабным теневым рынком. По данным Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, в Украине ежемесячно может находиться в обороте более 2 млн литров неучтенного спирта, а в Украине в 2023 году доля нелегального рынка табака составляла 21,9%. Также приводятся оценки о примерно 40% «серого» рынка топлива.

Почему решили изменить законодательство

Авторы законопроекта №9364 обращают внимание, что значительное количество дел о незаконном обороте подакцизной продукции закрывается судами. Так, в 2022 году было закрыто 64% дел по статье 156 КУоАП, 78% — по статье 161-1 КУоАП, 84% — по статье 164 КУоАП, 79% — по статье 164-5 КУоАП и 73% — по статье 177-2 КУоАП. По статье 204 Уголовного кодекса было закрыто 18% производств.

Действующая редакция законодательства не всегда позволяет эффективно реагировать на нарушения и надлежащим образом разграничивать административные и уголовные правонарушения.

За что предлагают наказывать строже

Законопроектом предлагается установить или усилить ответственность за:

торговлю алкоголем, табачными изделиями и другими подакцизными товарами без государственной регистрации в качестве субъекта хозяйствования;

приобретение, хранение, транспортировку, пересылку и сбыт подакцизной продукции без марок акцизного налога либо с поддельными марками;

незаконное хранение марок акцизного налога;

продажу либо бесплатное распространение табачного сырья, сырья для жидкостей для электронных сигарет и никотина отдельно либо в наборах;

нарушение запрета на хранение и перевозку физическими лицами алкогольной и табачной продукции без акцизных марок;

незаконное изготовление подакцизных товаров и другие формы их нелегального оборота.

Какие штрафы могут вырасти

Законопроект предусматривает существенное увеличение отдельных финансовых санкций.

В частности, за отдельные нарушения штраф предлагается увеличить с 17 000 грн до 51 000 грн. Также по другому составу правонарушения санкцию планируют повысить с 6 800 грн до 34 000 грн.

Кроме того, документ в целом повышает административные штрафы за нарушение правил торговли алкоголем, табачными изделиями и электронными сигаретами.

До 10 лет лишения свободы за опасный фальсификат

Одной из важнейших новелл является новая редакция статьи 204 Уголовного кодекса о незаконном обороте подакцизных товаров.

За незаконное изготовление подакцизных товаров предлагается установить наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 5 лет.

Если же такая продукция представляла угрозу для жизни или здоровья людей либо ее употребление привело к смерти человека или иным тяжким последствиям, наказание может составить от 8 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Мелкие нарушения хотят вывести из уголовной плоскости

В то же время законопроект предусматривает более четкое разграничение административной и уголовной ответственности. Авторы обращают внимание, что сейчас уголовные производства открываются даже из-за незначительных объемов продукции.

Авторы приводят примеры приговоров за продажу 1,25 литра спирта, 5 литров водки либо хранение 30 литров водно-спиртовых смесей. Именно поэтому предлагается, чтобы уголовная ответственность применялась прежде всего к значительным объемам незаконной продукции и ее незаконному изготовлению.

Что изменится в отношении изъятия и уничтожения продукции

Отдельный блок изменений касается порядка обращения с изъятыми товарами.

Законопроектом совершенствуется порядок учета, хранения, конфискации и уничтожения подакцизных товаров, оборудования для их изготовления и акцизных марок. Также предлагается запретить передавать изъятые подакцизные товары нарушителям на ответственное хранение до вынесения решения судом.

При этом незаконно изготовленные алкогольные напитки, табачные изделия и жидкости для электронных сигарет после конфискации будут подлежать уничтожению.

Как дорабатывали документ ко второму чтению

Законопроект был принят Верховной Радой за основу еще 23 апреля 2024 года. Во время подготовки ко второму чтению он был комплексно доработан после принятия Закона №3817-IX о государственном регулировании производства и оборота спирта, алкогольных напитков, табачных изделий, жидкостей для электронных сигарет и топлива, а также после изменений в Налоговый кодекс.

Ко второму чтению поступило 280 поправок и предложений. Из них 48 были учтены полностью, 13 — редакционно, 106 — частично. Отклонено 113 поправок.

По результатам рассмотрения Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал парламенту принять законопроект №9364 во втором чтении и в целом как закон.

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