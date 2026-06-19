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Переломы ребер и черепа, кровоизлияния в мозг: в Харькове мать подозревают в избиении новорожденной дочери

20:17, 19 июня 2026
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Подозреваемая — 22-летняя мать, которая самостоятельно ухаживала за младенцем.
Переломы ребер и черепа, кровоизлияния в мозг: в Харькове мать подозревают в избиении новорожденной дочери
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В Харькове 22-летней женщине сообщено о подозрении в систематическом насилии над новорожденной дочерью, в результате чего ребенок получил тяжкие телесные повреждения. Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

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По данным следствия, в конце января 2024 года женщина, которая воспитывала ребенка самостоятельно, родила девочку по имени Квитослава.

Когда ребенку было всего несколько недель, мать начала применять к ней физическое насилие.

В течение февраля–марта 2024 года женщина неоднократно наносила ребенку телесные повреждения.

В результате младенец получил:

  • переломы костей ноги;
  • переломы костей черепа;
  • переломы ребер;
  • тяжелую черепно-мозговую травму;
  • внутримозговые кровоизлияния;
  • другие повреждения головного мозга, свидетельствующие о повторных травмах.

Ребёнка в тяжёлом состоянии в больницу доставила бабушка. Младенец почти пять месяцев находился на стационарном лечении.

После этого женщина добровольно отказалась от родительских прав. Опеку над ребёнком взяла на себя бабушка.

Руководитель Слободской окружной прокуратуры Харькова вручил матери подозрение по фактам:

  • умышленного причинения телесных повреждений средней тяжести;
  • умышленного причинения тяжких телесных повреждений;
  • злостного неисполнения родительских обязанностей, повлекшего тяжкие последствия.

В соответствии со статьей 62 Конституции Украины лицо считается невиновным до тех пор, пока его вина не будет доказана в суде.

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