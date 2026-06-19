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Могут ли повторно открыть дело после возвращения военнослужащего из СОЧ

22:54, 19 июня 2026
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После возвращения к службе суд закрывает уголовное производство
Могут ли повторно открыть дело после возвращения военнослужащего из СОЧ
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В Министерстве обороны Украины разъяснили, существует ли риск повторного открытия уголовного производства в отношении военнослужащего, который вернулся на службу после самовольного оставления части (СОЧ).

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В ведомстве отметили, что после возвращения военнослужащего к исполнению обязанностей суд принимает решение о закрытии уголовного производства и освобождении лица от уголовной ответственности.

Закрытие дела оформляется именно определением суда.

Как пояснили в Минобороны, такое судебное решение может быть обжаловано только в апелляционном порядке в течение семи дней.

После истечения этого срока и вступления решения в законную силу уголовное производство не может быть открыто повторно.

Отметим, что внедрение экспериментального проекта по добровольному возвращению военнослужащих, самовольно оставивших части, вызвало волну вопросов. Министерство обороны Украины опубликовало ряд разъяснений, охватывающих технические аспекты работы приложения «Армия+», процедуру выбора частей, сроки прибытия и правовые гарантии для военнослужащих.

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