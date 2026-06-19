22 червня — крайній термін податкової звітності: перелік обов’язкових документів від ДПС
21:03, 19 червня 2026
У фокусі — ПДВ, акциз, рента, земля та єдиний соціальний внесок.
Державна податкова служба повідомила про граничний термін виконання податкових обов’язків — 22 червня.
Подання заяв і звітності
До 22 червня включно платники податків мають подати низку документів, зокрема:
- заяву платника єдиного податку про відмову від спрощеної системи оподаткування;
- за травень 2026 року — податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків – фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску (крім фізичних осіб – підприємців та/або осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, як податкових агентів та платників єдиного внеску);
- податкові декларації з:
- податку на додану вартість;
- акцизного податку;
- рентної плати з розрахунками: за користування надрами при видобуванні вуглеводневої сировини; за користування радіочастотним ресурсом України; за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами; за транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією України;
- земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності (крім громадян) у разі неподання декларації на 2026 рік;
- орендна плата за земельні ділянки сільськогосподарського призначення державної власності, передані в оренду, за травень 2026 року (відповідно до статті 120-1 глави 19 розділу IV Земельного кодексу України) у разі неподання декларації на 2026 рік.
- декларації з плати за землю:
Сплата єдиного внеску
Також до 22 червня необхідно здійснити сплату єдиного внеску за травень 2026 року, нарахованого роботодавцями за найманих працівників (крім гірничих підприємств).
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