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22 червня — крайній термін податкової звітності: перелік обов’язкових документів від ДПС

21:03, 19 червня 2026
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У фокусі — ПДВ, акциз, рента, земля та єдиний соціальний внесок.
22 червня — крайній термін податкової звітності: перелік обов’язкових документів від ДПС
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Державна податкова служба повідомила про граничний термін виконання податкових обов’язків — 22 червня.

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Подання заяв і звітності

До 22 червня включно платники податків мають подати низку документів, зокрема:

  • заяву платника єдиного податку про відмову від спрощеної системи оподаткування;
  • за травень 2026 року — податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків – фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску (крім фізичних осіб – підприємців та/або осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, як податкових агентів та платників єдиного внеску);
  • податкові декларації з:
  • податку на додану вартість;
  • акцизного податку;
  • рентної плати з розрахунками: за користування надрами при видобуванні вуглеводневої сировини; за користування радіочастотним ресурсом України; за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами; за транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією України;
  • земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності (крім громадян) у разі неподання декларації на 2026 рік;
  • орендна плата за земельні ділянки сільськогосподарського призначення державної власності, передані в оренду, за травень 2026 року (відповідно до статті 120-1 глави 19 розділу IV Земельного кодексу України) у разі неподання декларації на 2026 рік.
  • декларації з плати за землю:

Сплата єдиного внеску

Також до 22 червня необхідно здійснити сплату єдиного внеску за травень 2026 року, нарахованого роботодавцями за найманих працівників (крім гірничих підприємств).

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податкова ДПС

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