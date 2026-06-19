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22 июня — крайний срок подачи налоговой отчетности: перечень обязательных документов от ГНС

21:03, 19 июня 2026
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В центре внимания — НДС, акциз, рента, земля и единый социальный взнос.
22 июня — крайний срок подачи налоговой отчетности: перечень обязательных документов от ГНС
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Государственная налоговая служба сообщила о крайнем сроке выполнения налоговых обязательств — 22 июня.

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Подача заявлений и отчетности

До 22 июня включительно налогоплательщики должны подать ряд документов, в частности:

  • заявление плательщика единого налога об отказе от упрощенной системы налогообложения;
  • за май 2026 года — налоговый расчет сумм дохода, начисленного (уплаченного) в пользу налогоплательщиков — физических лиц, и сумм удержанного с них налога, а также сумм начисленного единого взноса (кроме физических лиц — предпринимателей и/или лиц, осуществляющих независимую профессиональную деятельность, в качестве налоговых агентов и плательщиков единого взноса);
  • налоговые декларации по:

-    налогу на добавленную стоимость;

-    акцизному налогу;

-    рентной платы с расчетами: за пользование недрами при добыче углеводородного сырья; за пользование радиочастотным ресурсом Украины; за транспортировку нефти и нефтепродуктов по магистральным нефтепроводам и нефтепродуктопроводам; за транзитную транспортировку по трубопроводам аммиака по территории Украины;

  • декларации по плате за землю:

-    земельный налог и/или арендная плата за земельные участки государственной или коммунальной собственности (кроме граждан) в случае непредставления декларации на 2026 год;

- арендная плата за земельные участки сельскохозяйственного назначения, находящиеся в государственной собственности и переданные в аренду, за май 2026 года (в соответствии со статьёй 120-1 главы 19 раздела IV Земельного кодекса Украины) в случае непредставления декларации за 2026 год.

Уплата единого взноса

Также до 22 июня необходимо произвести уплату единого взноса за май 2026 года, начисленного работодателями за наемных работников (кроме горнодобывающих предприятий).

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налоговая ГНС

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