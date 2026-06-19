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В Киеве разоблачили поставщика электроэнергии для детских садов, присвоившего 1,8 млн гривен

21:47, 19 июня 2026
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Следствие считает, что поставщик искусственно завышал стоимость за счет дополнительных соглашений.
В Киеве разоблачили поставщика электроэнергии для детских садов, присвоившего 1,8 млн гривен
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В суд направлен обвинительный акт в отношении директора частного общества, которое поставляло электроэнергию для детских садов Деснянского района Киева по завышенным ценам, сообщили в Киевской городской прокуратуре.

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По данным следствия, в январе 2023 года управление образования Деснянской районной государственной администрации заключило договор на поставку электроэнергии для учреждений дошкольного образования района.

Впоследствии частное общество инициировало подписание дополнительных соглашений, которыми стоимость электроэнергии была необоснованно увеличена, что, по версии следствия, противоречило требованиям действующего законодательства.

В результате заключения этих дополнительных соглашений директор предприятия, как указано в материалах дела, завладел бюджетными средствами на сумму свыше 1,8 млн гривен. Из-за этого бюджету столицы нанесен соответствующий ущерб.

Отдельно отмечается, что обвинительный акт в отношении должностного лица управления образования, которое подписывало дополнительные соглашения, уже находится на рассмотрении в суде.

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