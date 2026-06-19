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У Києві викрили постачальника електроенергії для дитсадків на заволодінні 1,8 млн гривень

21:47, 19 червня 2026
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Слідство вважає, що постачальник штучно завищував вартість через додаткові угоди.
У Києві викрили постачальника електроенергії для дитсадків на заволодінні 1,8 млн гривень
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До суду скеровано обвинувальний акт щодо директора приватного товариства, яке постачало електроенергію для дитячих садків Деснянського району Києва за завищеними цінами, повідомили в Київській міській прокуратурі.

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За даними слідства, у січні 2023 року управління освіти Деснянської районної державної адміністрації уклало договір на постачання електроенергії для закладів дошкільної освіти району.

Надалі приватне товариство ініціювало підписання додаткових угод, якими вартість електроенергії була необґрунтовано збільшена, що, за версією слідства, суперечило вимогам чинного законодавства.

Унаслідок укладання цих додаткових угод директор підприємства, як вказано в матеріалах справи, заволодів бюджетними коштами на суму понад 1,8 млн гривень. Через це бюджету столиці завдано відповідних збитків.

Окремо зазначається, що обвинувальний акт щодо посадової особи управління освіти, яка підписувала додаткові угоди, уже перебуває на розгляді в суді.

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