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Гражданам за границей сложно пройти ВВК и оформить инвалидность: какие проблемы выявили юристы и Минздрав

16:45, 19 июня 2026
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Граждане за границей сталкиваются с трудностями при прохождении ВВК и оценивании функционирования.
Гражданам за границей сложно пройти ВВК и оформить инвалидность: какие проблемы выявили юристы и Минздрав
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Несмотря на то, что украинское законодательство позволяет отдельным категориям граждан, находящихся за границей, проходить военно-врачебные и медико-социальные процедуры дистанционно, на практике люди часто сталкиваются с рядом бюрократических и организационных препятствий.

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Как отмечается, порядок проведения оценки повседневного функционирования лица, утвержденный постановлением Кабмина от 15.11.2024 №1338, предусматривает прохождение оценки для граждан, находящихся за границей. Однако сложности возникают у пациентов, которые не имеют деклараций с врачами или врачей, ведущих их в Украине. Отдельной проблемой является актуальность медицинской информации, поскольку часть граждан находится за границей уже годами, а экспертным командам для принятия решения необходимы актуальные данные о состоянии здоровья.

В Минобороны указали, что дистанционная ВВК для военнослужащих, проходящих лечение за границей, предусмотрена постановлением Кабмина от 10.09.2025 №1125 о реализации экспериментального проекта. В то же время изменения в Положение о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины (приказ МО от 14.08.2008 №402) относительно порядка проведения дистанционной ВВК на установление пригодности еще находятся на стадии согласования.

Вместе с тем, отметили в Минобороны, во время дистанционной экспертизы уже выявлены практические трудности. Часть военнослужащих не знает, как действовать, или физически не может самостоятельно собрать документы. Это касается, в частности, лежачих пациентов или лиц без сознания. Поэтому военнослужащие, которые лечатся за границей, нуждаются в сопровождении.

Что касается прохождения ЭКОПФО за границей, то здесь в НААУ обратили внимание, что оценка повседневного функционирования лица касается не только диагноза, а прежде всего степени нарушения функционирования человека. Законодательство предусматривает заочную форму оценки по документам и телемедицинскую форму, когда экспертная команда считает, что документов недостаточно и необходимо дополнительное общение с лицом.

Наибольшей практической проблемой оказалось формирование направления. Порядок проведения оценки повседневного функционирования лица предусматривает, что направление может сформировать семейный врач, профильный врач, председатель ВВК, председатель медицинской или врачебной экспертной комиссии. Но на практике возникают трудности, если человек не имеет декларации с врачом, длительное время не обращался в украинскую систему здравоохранения или находится за границей и не может пройти очный осмотр.

Следовательно, врач фактически несет профессиональную ответственность за достаточность представленных документов, но может не видеть пациента лично и не иметь четкого алгоритма оценки документов, выданных иностранными медицинскими учреждениями. Из-за этого пациентам могут предлагать личное прибытие в Украину или сообщать о недостаточности документов. При этом такой отказ не всегда оформляется письменно.

Отдельно существует проблема переводов и подтверждения иностранных медицинских документов. В странах ЕС значительная часть медицинской документации формируется через электронные системы здравоохранения. Такие документы могут не содержать мокрой печати, собственноручной подписи или кодов международной классификации болезней, хотя в государстве пребывания пациента они могут быть официальными.

Из-за этого возникают вопросы, что именно должно подаваться в украинские органы, как подтверждать подлинность электронного документа и кто должен оценивать качество перевода медицинской терминологии. Перевод больших пакетов медицинских документов может быть дорогим, а ошибки в медицинских терминах создают дополнительные трудности для врачей и экспертных команд.

В Департаменте консульской службы МИД объяснили, что удостоверение перевода, апостилирование и легализация документов являются различными процедурами. Также там отметили, что конкретные случаи проблем с совершением консульских действий или удостоверением переводов могут быть проработаны отдельно при наличии соответствующих обращений и документов.

Среди возможных решений адвокаты видят создание ответственных координаторов для граждан, находящихся за границей, специальную процедуру для военнослужащих, проходящих лечение или реабилитацию, а также определение сроков для формирования направления или предоставления мотивированного ответа об отказе либо необходимости устранения недостатков.

Также рассматривают возможность специализации отдельных экспертных команд или ответственных должностных лиц на работе с документами из-за границы, а также привлечение профессиональных переводчиков для работы с медицинской документацией. Это может уменьшить количество возвратов документов на доработку и упростить прохождение процедур.

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Минздрав Минобороны ВВК граница пересечение границы

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