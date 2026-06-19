Правительство начинает выплаты в размере 3000 евро пострадавшим от сексуального насилия во время войны

Кабмин определил условия выплат и создание специальной комиссии для рассмотрения заявлений.

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Кабинет Министров утвердил порядок предоставления неотложных репараций людям, пострадавшим от сексуального насилия, связанного с российской агрессией, сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Предусмотрена единовременная выплата в размере 3000 евро. Получить ее смогут также дети, родившиеся в результате этого преступления.

Финансирование будет осуществляться за счет взносов международных партнеров и доноров. Выплата не повлияет на право человека получать субсидии или другие виды государственной помощи.

Для рассмотрения заявлений будет создана специальная комиссия при Министерстве социальной политики, семьи и единства. Правительство отмечает, что процедура должна обеспечивать конфиденциальность, уважение к достоинству пострадавших и минимизацию повторной травматизации.

По информации Офиса генерального прокурора, с начала полномасштабного вторжения в Украину зафиксировано 398 случаев сексуального насилия, связанного с войной. Из них 248 касаются женщин и 150 — мужчин. В то же время правозащитники отмечают, что реальное количество случаев может быть больше из-за недооценки или сокрытия информации о таких преступлениях.

Сексуальное насилие, по оценкам украинской стороны, используется в качестве инструмента войны и является военным преступлением. Правительство подчеркивает необходимость привлечения к международной ответственности за эти действия и обеспечения пострадавшим надлежащей компенсации.

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