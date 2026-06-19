Поврежденные конструкции Киево-Печерской лавры накрывают от неблагоприятных погодных условий

На территории Киево-Печерской лавры продолжаются восстановительные работы после удара российского дрона по Успенскому собору.

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На территории Киево-Печерской лавры спасатели продолжают аварийно-восстановительные работы после попадания российского беспилотника в Свято-Успенский собор.

Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

По его словам, подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям проводят работы по защите поврежденных конструкций святыни от неблагоприятных погодных условий и дальнейшего разрушения. Спасатели накрывают поврежденные участки.

«Там, где еще недавно звучала молитва, сегодня работают спасатели: на территории Киево-Печерской лавры продолжаются ремонтно-восстановительные работы после попадания российского дрона в Свято-Успенский собор», — отметил глава МВД.

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