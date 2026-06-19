Пошкоджені конструкції Києво-Печерської лаври накривають від несприятливих погодних умов

На території Києво-Печерської лаври тривають відновлювальні роботи після удару російського дрона по Успенському собору.

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На території Києво-Печерської лаври рятувальники продовжують аварійно-відновлювальні роботи після влучання російського безпілотника по Свято-Успенському собору.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

За його словами, підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій проводять роботи із захисту пошкоджених конструкцій святині від несприятливих погодних умов та подальшого руйнування. Рятувальники накривають пошкоджені ділянки.

«Там, де ще нещодавно лунала молитва, сьогодні працюють рятувальники: на території Києво-Печерської лаври тривають ремонтно-відновлювальні роботи після влучання російського дрона по Свято-Успенському соборі», — зазначив глава МВС.

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