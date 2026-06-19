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Кого не включать до переліку критично важливих підприємств – оновлені вимоги НКЦПФР

21:29, 19 червня 2026
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Розширено обмеження щодо власників із країн ризикової юрисдикції.
Кого не включать до переліку критично важливих підприємств – оновлені вимоги НКЦПФР
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Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) схвалила оновлені критерії, за якими визначатимуть підприємства, що мають важливе значення для української економіки, повідомили в пресслужбі регулятора.

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Нові підходи запроваджуються для того, щоб процес визначення критично важливих підприємств і можливість бронювання працівників відбувалися за більш прозорими та уніфікованими правилами.

В Україні продовжує діяти урядова постанова № 76, яка встановлює базові вимоги до підприємств. Зокрема, компанії повинні відповідати одразу трьом критеріям, серед яких відсутність податкової заборгованості та дотримання визначеного рівня оплати праці. У разі невідповідності хоча б одному з них підприємство втрачає можливість бронювання працівників. Якщо базові вимоги виконані, подальша оцінка здійснюється за галузевими критеріями.

Для сфери ринків капіталу такі критерії визначає НКЦПФР.

Основні зміни у правилах

До чинних критеріїв, які діяли з минулого року, внесено чотири ключові оновлення.

Посилення вимог до структури власності

Раніше відмову в наданні статусу критично важливого підприємства застосовували, якщо серед власників були громадяни росії або білорусі. Тепер обмеження розширено: статус не зможе отримати підприємство, у структурі власності якого є резиденти країн «зони ризику», що підтримують агресію, або особи, які перебувають під санкціями.

Захист системно важливих учасників ринку

Окремо закріплено підхід до «системно важливих професійних учасників» ринку капіталу — найбільших компаній, від стабільної роботи яких залежить функціонування фінансового сектору.

Критична інфраструктура

Якщо підприємство належить до об’єктів критичної інфраструктури, Комісія отримає підстави відносити його до переліку критично важливих. Наразі у сфері регулювання Комісії є лише одне таке підприємство.

Розмежування повноважень між регуляторами

Окремим пунктом усунено дублювання функцій між відомствами. Нові правила НКЦПФР не поширюються на банки та інші фінансові установи, які регулюються Національним банком України. Це має унеможливити повторні подання документів після відмови регулятора.

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Україна підприємець

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