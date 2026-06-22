Фото з похорону та три чеки не стали доказом сімейних відносин: Верховний Суд відмовив у визнанні цивільного шлюбу

Факт спільного проживання не може підтверджуватися лише фото, чеками чи реєстрацією за однією адресою без доказів спільного бюджету.

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Колегія суддів Першої судової палати Касаційного цивільного суду залишила без змін рішення апеляційного суду у справі № 709/2037/24 та відмовила у задоволенні касаційної скарги заявниці, яка просила встановити факт проживання однією сім’єю та перебування її та неповнолітнього сина на утриманні військовослужбовця. Зазначені обставини заявниця вважала підставою для отримання одноразової грошової допомоги у зв’язку із загибеллю військовослужбовця.

Обставини справи

У листопаді 2024 року заявниця звернулась до суду в інтересах себе та неповнолітнього сина з вимогою встановити факт проживання однією сім’єю без реєстрації шлюбу та факт перебування на утриманні загиблого військовослужбовця. Це було необхідно для отримання одноразової грошової допомоги у зв’язку із його загибеллю.

Вона стверджувала, що з 2012 року вони спільно проживали, вели господарство, а військовослужбовець фактично утримував її та дитину і брав участь у їх забезпеченні.

Після загибелі військовослужбовця заявниця наполягала на визнанні цих фактів як підстави для соціальних виплат.

Суд першої інстанції частково задовольнив заяву, встановивши лише факт спільного проживання, але відмовив у визнанні факту утримання. Апеляційний суд скасував це рішення в частині спільного проживання та повністю відмовив у задоволенні заяви.

Верховний Суд не побачив підстав для скасування рішеннь судів попередніх інстанцій

Верховний Суд, переглянувши матеріали справи та доводи касаційної скарги, залишив у силі рішення судів попередніх інстанцій, погодившись із тим, що підстав для їх скасування немає.

Суд касаційної інстанції нагадав, що відповідно до статті 400 ЦПК України він перевіряє лише правильність застосування права судами нижчих інстанцій у межах доводів касаційної скарги. При цьому він не встановлює нові обставини, не переоцінює докази та не вирішує, які з них є більш або менш достовірними.

Верховний Суд підтвердив усталену практику щодо змісту поняття «проживання однією сім’єю». Сам по собі факт спільного проживання не є достатнім для його встановлення. Для цього необхідно у сукупності довести наявність спільного побуту, спільного бюджету, ведення спільного господарства та взаємних прав і обов’язків, притаманних подружжю.

Колегія суддів погодилася з висновками апеляційного суду про те, що подані заявницею докази є недостатніми для підтвердження такого факту. Зокрема, фотографії із зображенням військовослужбовця, світлина з похорону та три чеки на техніку за 2022 рік не підтверджують тривалого спільного життя, ведення спільного господарства та наявності спільного бюджету протягом багатьох років. Також зазначено, що реєстрація за однією адресою сама по собі не доводить факту фактичних шлюбних відносин.

Також Суд підтримав висновок про недоведеність факту перебування заявниці та дитини на утриманні загиблого військовослужбовця. Для підтвердження цього факту можуть подаватися різні докази — довідки про склад сім’ї, документи про спільне проживання або утримання, медичні документи, банківські виписки, довідки про доходи, чеки, квитанції, договори щодо оплати комунальних, навчальних чи медичних послуг, а також показання свідків, фото- та відеоматеріали, листування.

Водночас повне утримання означає відсутність у особи інших джерел доходу, окрім допомоги померлого. Якщо інші доходи є, суд має встановити, чи була допомога постійною та основною. При цьому її характер оцінюється як систематичний, а не разовий, а також у порівнянні з іншими доходами особи.

У цій справі Верховний Суд погодився з висновками попередніх інстанцій про відсутність належних доказів того, що заявниця та її син перебували на утриманні померлого. Суд зазначив, що наведені обставини, зокрема придбання речей, оплату навчання чи побутові витрати, не підтверджують факту постійної та систематичної матеріальної допомоги як основного джерела існування. Також було враховано наявність у заявниці інших доходів і відсутність доведення виключної залежності дитини від допомоги загиблого.

Верховний Суд дійшов висновку, що суди першої та апеляційної інстанцій правильно застосували норми матеріального і процесуального права, а підстав для скасування оскаржених рішень немає.

Верховний Суд підтвердив, що для встановлення факту проживання однією сім’єю без реєстрації шлюбу. Суд наголосив, що сам факт спільного проживання або наявність окремих побутових зв’язків не є достатнім для його встановлення. Для цього необхідно у сукупності довести наявність спільного побуту, ведення спільного господарства, спільного бюджету та взаємних прав і обов’язків, притаманних подружжю.

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