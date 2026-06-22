Фотографии с похорон и три чека не стали доказательством семейных отношений: Верховный Суд отказал в признании гражданского брака

Факт совместного проживания не может подтверждаться лишь фотографиями, чеками или регистрацией по одному адресу без доказательств общего бюджета.

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Коллегия судей Первой судебной палаты Кассационного гражданского суда оставила без изменений решение апелляционного суда по делу № 709/2037/24 и отказала в удовлетворении кассационной жалобы заявительницы, которая просила установить факт проживания одной семьёй и нахождения её и несовершеннолетнего сына на содержании военнослужащего. Указанные обстоятельства заявительница считала основанием для получения единовременной денежной помощи в связи с гибелью военнослужащего.

Обстоятельства дела

В ноябре 2024 года заявительница обратилась в суд в интересах себя и несовершеннолетнего сына с требованием установить факт проживания одной семьёй без регистрации брака и факт нахождения на содержании погибшего военнослужащего. Это было необходимо для получения единовременной денежной помощи в связи с его гибелью.

Она утверждала, что с 2012 года они совместно проживали, вели хозяйство, а военнослужащий фактически содержал её и ребёнка и участвовал в их обеспечении.

После гибели военнослужащего заявительница настаивала на признании этих фактов как основания для социальных выплат.

Суд первой инстанции частично удовлетворил заявление, установив лишь факт совместного проживания, но отказал в признании факта содержания. Апелляционный суд отменил это решение в части совместного проживания и полностью отказал в удовлетворении заявления.

Верховный Суд не усмотрел оснований для отмены решений судов предыдущих инстанций.

Верховный Суд, изучив материалы дела и доводы кассационной жалобы, оставил в силе решения судов предыдущих инстанций, согласившись с тем, что оснований для их отмены нет.

Суд кассационной инстанции напомнил, что в соответствии со статьёй 400 ГПК Украины он проверяет лишь правильность применения права судами нижестоящих инстанций в пределах доводов кассационной жалобы. При этом он не устанавливает новые обстоятельства, не переоценивает доказательства и не решает, какие из них являются более или менее достоверными.

Верховный Суд подтвердил устоявшуюся практику относительно содержания понятия «проживание одной семьёй». Сам по себе факт совместного проживания не является достаточным для его установления. Для этого необходимо в совокупности доказать наличие общего быта, общего бюджета, ведения общего хозяйства и взаимных прав и обязанностей, присущих супругам.

Коллегия судей согласилась с выводами апелляционного суда о том, что представленные заявительницей доказательства являются недостаточными для подтверждения такого факта. В частности, фотографии с изображением военнослужащего, снимок с похорон и три чека на технику за 2022 год не подтверждают длительной совместной жизни, ведения общего хозяйства и наличия общего бюджета на протяжении многих лет. Также указано, что регистрация по одному адресу сама по себе не доказывает факта фактических брачных отношений.

Также Суд поддержал вывод о недоказанности факта нахождения заявительницы и ребёнка на содержании погибшего военнослужащего. Для подтверждения этого факта могут подаваться различные доказательства — справки о составе семьи, документы о совместном проживании или содержании, медицинские документы, банковские выписки, справки о доходах, чеки, квитанции, договоры об оплате коммунальных, учебных или медицинских услуг, а также показания свидетелей, фото- и видеоматериалы, переписка.

В то же время полное содержание означает отсутствие у лица иных источников дохода, кроме помощи умершего. Если иные доходы имеются, суд должен установить, была ли помощь постоянной и основной. При этом её характер оценивается как систематический, а не разовый, а также в сравнении с другими доходами лица.

В данном деле Верховный Суд согласился с выводами предыдущих инстанций об отсутствии надлежащих доказательств того, что заявительница и её сын находились на содержании умершего. Суд отметил, что указанные обстоятельства, в частности приобретение вещей, оплата обучения или бытовые расходы, не подтверждают факта постоянной и систематической материальной помощи как основного источника существования. Также было учтено наличие у заявительницы иных доходов и отсутствие доказательств исключительной зависимости ребёнка от помощи погибшего.

Верховный Суд пришёл к выводу, что суды первой и апелляционной инстанций правильно применили нормы материального и процессуального права, а оснований для отмены обжалуемых решений нет.

Верховный Суд подтвердил, что для установления факта проживания одной семьёй без регистрации брака необходимо совокупное доказательство соответствующих обстоятельств. Сам факт совместного проживания или наличие отдельных бытовых связей не является достаточным.

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