ТЦК без балаклав и только под видеозапись: комиссия предложила новые правила мобилизационных мероприятий

Комиссия Верховной Рады сообщила о выявленных во время мобилизационных мероприятий проблемах, в частности использовании балаклав, недостатках видеофиксации и пробелах при доставлении граждан в ТЦК.

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В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления № 15332 «Об отчете Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам расследования возможных нарушений законодательства Украины в сфере обороны, антикоррупционного законодательства Украины и соблюдения прав и свобод человека во время действия военного положения о выполненной работе».

Целью документа является представление парламенту письменного отчета Комиссии за шесть месяцев деятельности. Проектом предлагается принять отчет к сведению и обнародовать его на официальном веб-сайте Верховной Рады Украины.

Результаты работы Комиссии за шесть месяцев

За отчетный период Комиссия:

провела 20 заседаний;

провела 3 совещания;

заслушала более 70 представителей органов государственной власти, правоохранительных органов, ТЦК и СП, учреждений, организаций и граждан;

приняла 9 решений;

направила более 60 запросов.

Для сопровождения расследований был создан Экспертный совет, в состав которого вошли 18 специалистов и представителей государственных институтов, а также три профильные рабочие группы по направлениям обороны, антикоррупционного законодательства и прав человека.

Закрытые лица во время мобилизационных мероприятий

Одним из направлений работы Комиссии стало исследование практики использования балаклав и шарфов-труб представителями ТЦК и СП и полицейскими во время осуществления мобилизационных мероприятий.

В отчете отмечается, что Комиссия проанализировала многочисленные видеоматериалы из социальных сетей, медиа и обращений граждан, на которых зафиксированы случаи, когда лица представителей групп оповещения были полностью или частично закрыты.

Комиссия указала, что сокрытие лица во время взаимодействия с гражданским населением затрудняет или делает невозможной дальнейшую идентификацию должностных лиц, вызывает психологическое сопротивление граждан, противоречит принципу открытости деятельности государственных органов.

Во время заслушивания руководителей различных ТЦК и СП последние сообщали, что использование балаклав не является допустимой практикой, а шарфы-трубы предназначены исключительно для защиты от погодных условий.

Бодикамеры и видеофиксация мобилизационных мероприятий

Отдельный раздел отчета посвящен применению средств фото- и видеофиксации.

Во время заседания Комиссии Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец привел статистику обращений граждан относительно действий представителей ТЦК и СП:

2022 год — 18 обращений;

2023 год — 514 обращений;

2024 год — 3 319 обращений;

2025 год — 6 014 обращений.

Среди вопросов, на которые чаще всего жаловались граждане, Омбудсмен назвал нарушения процедур воинского учета, незаконное задержание, ограничение свободы передвижения и неправомерные действия групп оповещения.

Комиссия установила ряд проблем в сфере использования бодикамер.

Отсутствие отдельного учета нарушений

Национальная полиция сообщила, что отдельный учет служебных расследований из-за отсутствия или отключения бодикамер не ведется.

В то же время Министерство обороны предоставило информацию о служебных расследованиях по поводу неиспользования видеорегистраторов в различных областях, а Волынский областной ТЦК и СП сообщил о 16 протоколах за небрежное отношение к военной службе, составленных после введения обязательного использования бодикамер.

Проблема прекращения видеосъемки

Комиссия обратила внимание на норму Инструкции Минобороны, которая позволяет прекращать видеозапись в случае угрозы попадания в кадр военных объектов или информации с ограниченным доступом.

В отчете отмечено, что такая норма охватывает слишком широкий круг ситуаций и может использоваться для прекращения фиксации возможных правонарушений.

Проблемы при доставлении граждан

Комиссия установила, что во время административного задержания и доставления граждан в ТЦК и СП непрерывная видеофиксация фактически не обеспечивается, поскольку полицейские и задержанные лица часто перемещаются разными транспортными средствами.

Также бодикамеры фиксируют события только перед носителем устройства, что не позволяет полностью документировать происходящее внутри транспорта.

Удаление видеозаписей через 30 дней

Согласно действующей инструкции Минобороны, записи с бодикамер хранятся 30 дней.

Комиссия обратила внимание, что из-за сроков пересылки и рассмотрения обращений граждан видеоматериалы могут быть автоматически удалены еще до завершения проверки жалоб или рассмотрения адвокатских запросов.

В связи с этим Комиссия рекомендовала увеличить минимальный срок хранения записей до 90 календарных дней.

Рекомендации относительно мобилизационных мероприятий

По результатам расследования Комиссия рекомендовала запретить работу групп оповещения в случаях, когда их участники не обеспечены исправными бодикамерами и средствами считывания электронных военно-учетных документов.

Также предложено ввести обязательную непрерывную видеофиксацию для представителей ТЦК и СП и полицейских во время проведения мобилизационных мероприятий.

Отдельно Комиссия рекомендовала оборудовать транспортные средства, используемые для перевозки военнообязанных, средствами непрерывной видеозаписи внутри салона.

Кроме того, предлагается увеличить срок хранения видеозаписей с бодикамер с 30 до 90 дней.

Еще одной рекомендацией стало введение отдельного учета служебных расследований по случаям отсутствия, отключения или утраты записей с бодикамер во время мобилизационных мероприятий.

Взаимодействие НАБУ, САП и Госфинмониторинга

Еще одним направлением работы стало исследование межведомственного взаимодействия НАБУ, САП и Госфинмониторинга в рамках дела «МИДАС».

В отчете отмечается, что НАБУ не видит системных проблем во взаимодействии с САП, однако сообщило об отдельных случаях несвоевременного или некачественного исполнения запросов Госфинмониторингом.

Среди приведенных примеров — случаи, когда ответы на запросы поступали спустя много месяцев после обращения либо оставались неисполненными.

Комиссия сообщила, что продолжает анализ материалов в рамках исследования дела «МИДАС» и еще не сформировала окончательных выводов.

Выводы

В отчете Временная следственная комиссия отметила, что за шесть месяцев работы накоплен значительный массив документов и материалов в сферах обороны, антикоррупционного законодательства и защиты прав человека. Значительная часть информации продолжает обрабатываться, поэтому окончательные выводы по большинству исследуемых вопросов еще не сформированы.

В связи с этим Комиссия предложила Верховной Раде принять отчет к сведению и продлить ее работу на весь срок деятельности, определенный постановлением о создании ВСК.

Дополнительно читайте, как ранее в Минобороны не установлен запрет на ношение балаклав военнослужащими ТЦК и СП, а решения об их использовании принимают командиры на местах.

Также можно ознакомиться с решением, которым Суд оштрафовал офицера ТЦК на 30 600 грн за проведение мобилизационных мероприятий с нарушениями, в частности без видеофиксации и с использованием средств, закрывавших лица членов группы оповещения.

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