  1. В Украине

С 28 июня поезд Киев — Кишинев «Бессарабия» будет курсировать ежедневно

07:54, 20 июня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
«Укрзализныця» обновляет расписание международного маршрута для удобства пассажиров.
С 28 июня поезд Киев — Кишинев «Бессарабия» будет курсировать ежедневно
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Международный поезд №351/352 «Бессарабия» по маршруту Киев — Кишинев с 28 июня переходит на ежедневный график движения, сообщили в Министерстве развития общин и территорий Украины.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Решение принято по итогам совместной работы Минразвития, «Укрзализныци» и молдавской железной дороги (CFM) и направлено на улучшение транспортной доступности и удобства для пассажиров.

С 29 июня также меняется время отправления поезда из Кишинева — теперь он будет отправляться в 19:52 вместо 17:42. Это позволит пассажирам удобнее планировать пересадки на другие маршруты.

В составе поезда будут курсировать плацкартные и купейные вагоны. Также в первый рейс отправится новый детский вагон, оборудованный для комфортных путешествий семей с детьми.

Маршрут Киев — Кишинев остается одним из важных международных направлений для украинских пассажиров, в частности благодаря удобному сообщению с международным аэропортом Кишинева, который обеспечивает рейсы во многие страны Европы.

Билеты на поезд уже доступны в приложении «Укрзализныци», на официальном сайте и в железнодорожных кассах.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Киев Украина Молдова Укрзализныця

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Как принять квартиру после застройщика: гайд для покупателей в 2026 году

Договор купли-продажи права требования: как оформить собственность и избежать ловушек.

Закрытие дел по срокам хотят отменить: как реформа УПК изменит работу адвокатов и прокуроров

Проект предлагает отменить закрытие дел из-за истечения сроков после подозрения и разрешить судьям ограничивать длительность выступлений адвокатов: станет ли это инструментом против затягивания или превратится в сужение прав защиты.

За лишение народа языка, образования и исторической памяти могут наказывать лишением свободы и включить в состав геноцида

В состав преступления геноцида предлагают включить уничтожение языка, культуры, образования и исторической памяти как составляющих культурной идентичности народа.

Курс доллара до 51,5 грн и налог на OLX: Кабмин одобрил Бюджетную декларацию 2027–2029

Кабмин прописал в декларации новые правила: ставку 50% на прибыль банков продлят на 2027 год, а для цифровых платформ и маркетплейсов впервые введут 10% налог.

Верховный Суд отменил штраф на 92 млн грн: наложенный платеж не приравнивается к расчетным операциям

Верховный Суд отменил многомиллионный штраф и очертил пределы применения фискальных требований в интернет-продажах.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]