С 28 июня поезд Киев — Кишинев «Бессарабия» будет курсировать ежедневно

«Укрзализныця» обновляет расписание международного маршрута для удобства пассажиров.

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Международный поезд №351/352 «Бессарабия» по маршруту Киев — Кишинев с 28 июня переходит на ежедневный график движения, сообщили в Министерстве развития общин и территорий Украины.

Решение принято по итогам совместной работы Минразвития, «Укрзализныци» и молдавской железной дороги (CFM) и направлено на улучшение транспортной доступности и удобства для пассажиров.

С 29 июня также меняется время отправления поезда из Кишинева — теперь он будет отправляться в 19:52 вместо 17:42. Это позволит пассажирам удобнее планировать пересадки на другие маршруты.

В составе поезда будут курсировать плацкартные и купейные вагоны. Также в первый рейс отправится новый детский вагон, оборудованный для комфортных путешествий семей с детьми.

Маршрут Киев — Кишинев остается одним из важных международных направлений для украинских пассажиров, в частности благодаря удобному сообщению с международным аэропортом Кишинева, который обеспечивает рейсы во многие страны Европы.

Билеты на поезд уже доступны в приложении «Укрзализныци», на официальном сайте и в железнодорожных кассах.

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