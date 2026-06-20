Как восстановить свидетельство о регистрации автомобиля онлайн: инструкция от МВД

Восстановление свидетельства о регистрации автомобиля доступно онлайн в «Кабинете водителя» и приложении «Дия».

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В случае утери свидетельства о регистрации транспортного средства его можно восстановить дистанционно через «Кабинет водителя» или приложение «Дія», сообщили в Главном сервисном центре МВД.

При подаче онлайн-заявки необходимо указать причину замены документа, выбрать формат нового свидетельства — электронный или на пластиковом бланке, а также определиться с номерными знаками: оставить имеющиеся или заказать новые со специальной серией ED в «Кабинете водителя» или DI в приложении «Дія».

После подачи заявка проверяется сервисным центром МВД по государственным реестрам и обрабатывается в течение пяти календарных дней. Готовое свидетельство о регистрации, а при необходимости и номерные знаки, можно получить в отделении почтового оператора.

Услуга доступна для физических лиц для всех типов транспортных средств.

В сервисном центре отмечают, что онлайн-восстановление позволяет отслеживать статус заявки в режиме реального времени и экономить время, не посещая учреждения.

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