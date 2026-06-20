  1. В Украине

Как восстановить свидетельство о регистрации автомобиля онлайн: инструкция от МВД

07:18, 20 июня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Восстановление свидетельства о регистрации автомобиля доступно онлайн в «Кабинете водителя» и приложении «Дия».
Как восстановить свидетельство о регистрации автомобиля онлайн: инструкция от МВД
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В случае утери свидетельства о регистрации транспортного средства его можно восстановить дистанционно через «Кабинет водителя» или приложение «Дія», сообщили в Главном сервисном центре МВД.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

При подаче онлайн-заявки необходимо указать причину замены документа, выбрать формат нового свидетельства — электронный или на пластиковом бланке, а также определиться с номерными знаками: оставить имеющиеся или заказать новые со специальной серией ED в «Кабинете водителя» или DI в приложении «Дія».

После подачи заявка проверяется сервисным центром МВД по государственным реестрам и обрабатывается в течение пяти календарных дней. Готовое свидетельство о регистрации, а при необходимости и номерные знаки, можно получить в отделении почтового оператора.

Услуга доступна для физических лиц для всех типов транспортных средств.

В сервисном центре отмечают, что онлайн-восстановление позволяет отслеживать статус заявки в режиме реального времени и экономить время, не посещая учреждения.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

МВД сервисный центр МВД авто транспорт

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Закрытие дел по срокам хотят отменить: как реформа УПК изменит работу адвокатов и прокуроров

Проект предлагает отменить закрытие дел из-за истечения сроков после подозрения и разрешить судьям ограничивать длительность выступлений адвокатов: станет ли это инструментом против затягивания или превратится в сужение прав защиты.

За лишение народа языка, образования и исторической памяти могут наказывать лишением свободы и включить в состав геноцида

В состав преступления геноцида предлагают включить уничтожение языка, культуры, образования и исторической памяти как составляющих культурной идентичности народа.

Курс доллара до 51,5 грн и налог на OLX: Кабмин одобрил Бюджетную декларацию 2027–2029

Кабмин прописал в декларации новые правила: ставку 50% на прибыль банков продлят на 2027 год, а для цифровых платформ и маркетплейсов впервые введут 10% налог.

Верховный Суд отменил штраф на 92 млн грн: наложенный платеж не приравнивается к расчетным операциям

Верховный Суд отменил многомиллионный штраф и очертил пределы применения фискальных требований в интернет-продажах.

Государство отвечает за действия своих военнослужащих даже при отсутствии эффективного контроля над частью территории — ЕСПЧ

ЕСПЧ установил нарушение статей 2 и 3 Конвенции по делу о пытках и убийстве раненого военнослужащего и разъяснил пределы юрисдикции государства во время войны.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]