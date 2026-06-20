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Як відновити свідоцтво про реєстрацію авто онлайн: інструкція від МВС

07:18, 20 червня 2026
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Відновлення свідоцтва про реєстрацію авто доступне онлайн у «Кабінеті водія» та «Дії».
Як відновити свідоцтво про реєстрацію авто онлайн: інструкція від МВС
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У разі втрати свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу його можна відновити дистанційно через «Кабінет водія» або застосунок «Дія», повідомили в Головному сервісному центрі МВС.

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Під час подання онлайн-заявки необхідно вказати причину заміни документа, обрати формат нового свідоцтва — електронний або на пластиковому бланку, а також визначитися з номерними знаками: залишити наявні або замовити нові зі спеціальною серією ED у «Кабінеті водія» чи DI у «Дії».

Після подання заявка перевіряється сервісним центром МВС за державними реєстрами та опрацьовується протягом до п’яти календарних днів. Готове свідоцтво про реєстрацію, а за потреби і номерні знаки, можна отримати у відділенні поштового оператора.

Послуга доступна для фізичних осіб для всіх типів транспортних засобів.

У сервісному центрі наголошують, що онлайн-відновлення дозволяє відстежувати статус заявки в режимі реального часу та економити час без відвідування установ.

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МВС сервісний центр МВС авто транспорт

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