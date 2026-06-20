Ціни на житло переписали по всій країні: де однокімнатні квартири подорожчали найбільше

Найбільший стрибок цін зафіксували у Тернополі, тоді як лише у двох містах України квартири подешевшали.

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Вартість житла на вторинному ринку в Україні продовжує зростати. За останні пів року власники квартир у більшості великих міст переглянули цінники у бік збільшення, а в окремих регіонах подорожчання виявилося справді стрімким. Найактивніше ціни зростали на однокімнатні квартири, які традиційно залишаються найбільш затребуваним сегментом ринку. Водночас лише в кількох містах вартість такого житла знизилася або залишилася без змін.

Ціни на квартири в Україні різко зросли: де подорожчання найбільше

За даними великого профільного порталу, у більшості обласних центрів України за останні шість місяців подорожчали однокімнатні квартири на вторинному ринку.

Найбільше зростання зафіксовано у Тернополі. Тут медіанна вартість однокімнатного житла збільшилася на 30% і досягла 49,5 тис. доларів. Медіанна ціна означає показник, за якого половина пропозицій коштує дорожче, а половина — дешевше.

Крім Тернополя, суттєве зростання вартості квартир спостерігалося у таких містах:

Луцьк — на 22%;

Хмельницький та Вінниця — на 18%;

Суми, Житомир, Чернівці та Одеса — на 13%;

Рівне, Івано-Франківськ і Черкаси — на 12%;

Львів та Полтава — на 11%.

Загалом у проаналізованих містах ціни на однокімнатні квартири зросли в межах від 2% до 30%.

Де квартири подешевшали в Україні

Попри загальну тенденцію до зростання вартості житла, у двох великих містах України ціни на однокімнатні квартири знизилися.

Зокрема, у Дніпрі медіанна вартість такого житла скоротилася на 6%, а в Запоріжжі — на 3%.

Ще у двох містах зміни цін не зафіксовано. На попередньому рівні вартість однокімнатних квартир залишилася у:

Херсоні;

Кропивницькому.

Скільки коштує однокімнатна квартира в різних містах України

Аналітики зазначають, що нині на вторинному ринку України однокімнатні квартири продаються за цінами від 14 тис. до 72,2 тис. доларів.

Найдоступніше житло пропонують у Херсоні, де медіанна вартість становить 14 тис. доларів.

До міст із найнижчими цінами також належать:

Запоріжжя — 16,5 тис. доларів;

Миколаїв — 20,5 тис. доларів;

Харків — 23,5 тис. доларів;

Суми — 26,5 тис. доларів.

Найдорожчі квартири в Україні: лідирують Львів і Київ

Найвищі ціни на однокімнатне житло зафіксовано у Львові, де медіанна вартість квартири досягла 72 тис. доларів.

До переліку найдорожчих міст також увійшли:

Київ — 70 тис. доларів;

Ужгород — 65,3 тис. доларів;

Чернівці — 59,5 тис. доларів;

Рівне та Луцьк — по 56 тис. доларів;

Вінниця — 53 тис. доларів;

Житомир — 51 тис. доларів.

Таким чином, найбільш відчутне подорожчання житла за останні пів року відбулося у західних та центральних регіонах країни, тоді як у частині міст східної України ціни залишаються нижчими або навіть демонструють незначне зниження.

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