Як правильно подати скаргу до ДПС: податківці пояснили, як завіряти копії документів

Платники податків можуть оскаржити податкове повідомлення-рішення або інше рішення контролюючого органу, однак для цього необхідно правильно оформити та завірити копії документів, які додаються до скарги.

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Платники податків мають право оскаржити рішення податкових органів, якщо вважають, що сума податкових зобов’язань була визначена неправильно або якщо контролюючий орган ухвалив рішення з порушенням законодавства чи перевищив свої повноваження. Для цього законодавство передбачає можливість подання скарги до податкового органу вищого рівня. Водночас важливо правильно оформити документи, які додаються до такої скарги.

У Державній податковій службі нагадали, що відповідно до Податкового кодексу України рішення контролюючих органів можуть бути оскаржені в адміністративному порядку.

Як подати скаргу на рішення податкового органу

Якщо платник податків не погоджується з податковим повідомленням-рішенням або іншим рішенням контролюючого органу, він може звернутися зі скаргою до податкового органу вищого рівня з вимогою переглянути таке рішення.

Скаргу можна подати як у паперовій, так і в електронній формі. До неї за потреби можуть додаватися копії документів, розрахунки та інші докази, які, на думку платника, підтверджують його позицію.

Хто може подати скаргу в електронній формі

Подати скаргу засобами електронного зв’язку можуть платники податків, які подають звітність в електронному вигляді або пройшли електронну ідентифікацію через Електронний кабінет.

При цьому необхідно дотримуватися вимог законодавства щодо електронних документів, електронного документообігу, а також електронної ідентифікації та довірчих послуг.

Як правильно завіряти копії документів

У ДПС звернули увагу, що порядок засвідчення копій документів визначено Національним стандартом ДСТУ 4163:2020.

Згідно з цими вимогами, на копії документа необхідно зробити спеціальну відмітку про її відповідність оригіналу. Вона повинна містити слова «Згідно з оригіналом», особистий підпис особи, яка засвідчує копію, її ім’я та прізвище, а також дату засвідчення.

Якщо скаргу подає юридична особа або інший суб’єкт господарювання, додатково зазначається найменування посади особи, яка засвідчує документ.

У випадках, прямо передбачених законодавством, копії документів також можуть засвідчуватися печаткою юридичної особи, відповідного структурного підрозділу або спеціальною печаткою «Для копій».

Де ставити відмітку про засвідчення

Відмітку про засвідчення копії необхідно проставляти на лицьовому боці останнього аркуша копії документа. Вона розміщується нижче реквізиту «Підпис».

Таким чином, при поданні скарги на податкове повідомлення-рішення або інше рішення контролюючого органу копії документів мають бути належним чином завірені. Для цього на останньому аркуші копії потрібно зробити відмітку «Згідно з оригіналом», вказати посаду (для суб’єктів господарювання), поставити підпис, зазначити власне ім’я та прізвище особи, яка засвідчує копію, а також дату такого засвідчення. Це допоможе уникнути претензій щодо оформлення документів під час розгляду скарги.

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