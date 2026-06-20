Как правильно подать жалобу в ГНС: налоговики объяснили, как заверять копии документов

Налогоплательщики могут обжаловать налоговое уведомление-решение или другое решение контролирующего органа, однако для этого необходимо правильно оформить и заверить копии документов, прилагаемых к жалобе.

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Налогоплательщики имеют право обжаловать решения налоговых органов, если считают, что сумма налоговых обязательств была определена неправильно либо если контролирующий орган принял решение с нарушением законодательства или превысил свои полномочия. Для этого законодательство предусматривает возможность подачи жалобы в налоговый орган высшего уровня. При этом важно правильно оформить документы, которые прилагаются к такой жалобе.

В Государственной налоговой службе напомнили, что в соответствии с Налоговым кодексом Украины решения контролирующих органов могут быть обжалованы в административном порядке.

Как подать жалобу на решение налогового органа

Если налогоплательщик не согласен с налоговым уведомлением-решением или другим решением контролирующего органа, он может обратиться с жалобой в налоговый орган высшего уровня с требованием пересмотреть такое решение.

Жалобу можно подать как в бумажной, так и в электронной форме. При необходимости к ней могут прилагаться копии документов, расчёты и другие доказательства, которые, по мнению налогоплательщика, подтверждают его позицию.

Кто может подать жалобу в электронной форме

Подать жалобу средствами электронной связи могут налогоплательщики, которые подают отчётность в электронном виде или прошли электронную идентификацию через Электронный кабинет.

При этом необходимо соблюдать требования законодательства об электронных документах, электронном документообороте, а также об электронной идентификации и доверительных услугах.

Как правильно заверять копии документов

В ГНС обратили внимание, что порядок заверения копий документов определён Национальным стандартом ДСТУ 4163:2020.

Согласно этим требованиям, на копии документа необходимо сделать специальную отметку о её соответствии оригиналу. Она должна содержать слова «Согласно оригиналу», личную подпись лица, заверяющего копию, его имя и фамилию, а также дату заверения.

Если жалобу подаёт юридическое лицо или другой субъект хозяйствования, дополнительно указывается наименование должности лица, которое заверяет документ.

В случаях, прямо предусмотренных законодательством, копии документов также могут заверяться печатью юридического лица, соответствующего структурного подразделения либо специальной печатью «Для копий».

Где ставить отметку о заверении

Отметку о заверении копии необходимо проставлять на лицевой стороне последнего листа копии документа. Она размещается ниже реквизита «Подпись».

Таким образом, при подаче жалобы на налоговое уведомление-решение или другое решение контролирующего органа копии документов должны быть надлежащим образом заверены. Для этого на последнем листе копии необходимо сделать отметку «Согласно оригиналу», указать должность (для субъектов хозяйствования), поставить подпись, указать собственное имя и фамилию лица, заверяющего копию, а также дату такого заверения. Это поможет избежать претензий к оформлению документов во время рассмотрения жалобы.

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