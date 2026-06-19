Закрытие дел по срокам хотят отменить: как реформа УПК изменит работу адвокатов и прокуроров

Проект предлагает отменить закрытие дел из-за истечения сроков после подозрения и разрешить судьям ограничивать длительность выступлений адвокатов: станет ли это инструментом против затягивания или превратится в сужение прав защиты.

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Новая законодательная инициатива, прописанная в проекте № 15333, обещает изменить структуру досудебного расследования.

Необходимость обновления УПК авторы проекта обосновывают системными недостатками, позволяющими избегать уголовной ответственности по формальным основаниям. Главной задачей называют обеспечение баланса между правами участников и неотвратимостью наказания. Однако предложенные изменения затрагивают наиболее чувствительные аспекты уголовного процесса, такие как сроки досудебного расследования, права на защиту и полномочия следственного судьи.

Отмена «автоматического» закрытия дел

Наиболее дискуссионным изменением является исключение пункта 10 части первой статьи 284 УПК.

Напомним, данный пункт обязывал закрывать уголовное производство, если после сообщения лицу о подозрении закончился срок досудебного расследования. Вместо автоматического закрытия дела судом или прокурором по этому пункту законодатель предлагает иной алгоритм.

Закрытие производства в связи с истечением сроков расследования, кроме тяжких и особо тяжких преступлений против жизни и здоровья личности, предлагается осуществлять непосредственно прокурором.

Если сроки истекли, а прокурор не закрыл дело, не обратился в суд с обвинительным актом или не открыл материалы в порядке ст. 290 УПК, сторона защиты или потерпевший получают право подать ходатайство об обязании прокурора разрешить вопрос об окончании досудебного расследования.

Данное ходатайство рассматривается следственным судьей местного суда (или ВАКС по коррупционным делам) в течение 5 дней. Если суд удовлетворяет ходатайство, он выносит определение, которое прямо обязывает прокурора принять окончательное решение — либо закрыть дело, либо направить его в суд, либо открыть материалы.

Продление сроков следствия

Проект изменяет порядок продления сроков расследования (ст. 294 УПК).

Предельный срок расследования особо тяжких преступлений в сложных производствах, например, при необходимости международного сотрудничества, может составлять до 18 месяцев. При этом процедура продления сроков претерпела изменения.

До 3 месяцев срок продлевает руководитель окружной/областной прокуратуры либо руководитель САП (для дел ВАКС).

До 6 месяцев — руководитель областной прокуратуры либо руководитель САП (ранее это делал следственный судья).

До 12 месяцев — Генеральный прокурор или его заместители, включая руководителя САП.

И только продление срока до 18 месяцев остается в компетенции следственного судьи по ходатайству, согласованному на самом высоком уровне.

Такой подход значительно упрощает для стороны обвинения процедуру продления сроков досудебного расследования и одновременно уменьшает объем судебного контроля за соответствующими решениями прокуроров.

Новая роль следственного судьи

Изменения в статью 28 УПК Украины детализируют функцию следственного судьи. Если действующая редакция возлагает обеспечение разумных сроков на прокурора, следственного судью и суд в пределах их общих компетенций, то проект прописывает, что следственный судья обеспечивает осуществление судебного контроля за соблюдением прав, свобод и интересов лиц в уголовном производстве в разумные сроки.

Более того, следственному судье предоставляются полномочия председательствующего в судебном заседании, предусмотренные статьями 321 и 330 УПК. Это означает расширение полномочий следственного судьи по поддержанию надлежащего порядка в судебном заседании, ограничению выступлений, не касающихся сути вопроса, и оперативному реагированию на нарушения порядка. По замыслу это должно уменьшить продолжительность заседаний на стадии досудебного расследования, где ранее рассмотрение обычного ходатайства об обыске или аресте имущества могло превращаться в многочасовые дебаты.

Процессуальный спам и оскорбления в ходатайствах

Одним из изменений является дополнение статьи 132 УПК Украины новым абзацем. Проект закона предусматривает, что в случае подачи ходатайства о применении мер обеспечения уголовного производства повторно по тем же основаниям без указания новых обстоятельств, следственный судья или суд имеют право оставить такое ходатайство без рассмотрения.

Аналогичная санкция применяется, если ходатайство содержит «высказывания оскорбительного или непристойного характера».

Это ответ на распространенную тактику, когда суды получают идентичные обращения с целью распределения на нужного судью. Однако здесь кроется риск, ведь граница между новыми обстоятельствами и старыми основаниями часто является оценочной, что может привести к чрезмерной дискреции.

Систематические неявки адвокатов

Новая редакция статьи 49 УПК предлагает в случае систематической (два и более раза подряд) неявки без уважительных причин защитника, который был надлежащим образом уведомлен, привлекать следователем, прокурором или судом защитника для осуществления защиты по назначению через систему бесплатной правовой помощи.

Это преследует цель ускорить рассмотрение неотложных ходатайств.

Сроки мер пресечения

В статье 194 УПК изменяется подход к срокам действия возложенных на подозреваемого обязанностей. Обязанности, предусмотренные пунктами 1, 2, 3, 4, 5 и 8 части пятой, такие как явка по первому вызову, невыезд из населенного пунктора, уведомление об изменении места жительства, сдача заграничного паспорта и т.д., теперь могут возлагаться на срок не более шести месяцев.

В то же время другие обязанности, например, ношение электронного браслета, остаются в пределах двух месяцев с возможностью продления. Это должно снизить нагрузку на прокуроров.

Военная служба и приостановление производства

Проект уточняет правила приостановления производства в отношении лиц, призванных в ВСУ (ст. 335 УПК).

Суд приостанавливает производство только в случае установления невозможности участия лица в заседаниях, в том числе через видеоконференцию, в связи с непосредственным участием в боевых действиях.

Такие обстоятельства должны подтверждаться боевым приказом или распоряжением командира воинской части.

Перспективы

Отмена автоматического закрытия производства после истечения сроков существенно ослабляет процессуальные последствия несоблюдения стороной обвинения установленных законом временных рамок. А новый механизм обжалования бездействия прокурора касательно окончания сроков добавит следственным судьям огромный объем технической работы, которую ранее должен был выполнять сам прокурор.

Для бизнеса и граждан эти изменения означают, что статус подозреваемого может длиться значительно дольше, а отдельные инструменты процессуальной защиты могут стать менее эффективными. Несмотря на заявленную цель борьбы со злоупотреблениями и затягиванием уголовных производств, отдельные положения законопроекта могут существенно изменить баланс между эффективностью расследования и процессуальными гарантиями стороны защиты. Именно поэтому документ, вероятно, станет одним из наиболее дискуссионных уголовно-процессуальных законопроектов последних лет.

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