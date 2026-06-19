Все законопроекты хотят в обязательном порядке проверять на соответствие Конституции: за 7 лет таких заключений было лишь 51

Народные депутаты предлагают отсеивать неконституционные законопроекты еще до их вынесения в сессионный зал.

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В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который может существенно изменить порядок прохождения законодательных инициатив. Документ предусматривает, что каждый законопроект еще до рассмотрения парламентом должен в обязательном порядке пройти проверку на соответствие Конституции Украины.

Авторы инициативы утверждают, что действующая процедура фактически не работает: за время работы Верховной Рады IX созыва было принято более двух тысяч законопроектов, тогда как заключений относительно их конституционности было предоставлено лишь несколько десятков.

По мнению народных депутатов, обязательная конституционная экспертиза позволит повысить качество законодательства и избежать ситуаций, когда сомнения относительно соответствия Конституции возникают уже после длительной проработки документа парламентом.

Законопроекты хотят в обязательном порядке проверять на соответствие Конституции

Проект Закона «О внесении изменений в статью 93 Регламента Верховной Рады Украины относительно обязательной оценки соответствия законопроекта Конституции Украины при предварительном рассмотрении законопроекта» внесли народный депутат Сергей Демченко и другие парламентарии.

Документом предлагается изменить процедуру предварительного рассмотрения законодательных инициатив в парламентских комитетах. Если сейчас законопроекты после регистрации направляются для проведения бюджетной, антикоррупционной и евроинтеграционной экспертиз, то в дальнейшем в этот перечень может быть добавлено и обязательное заключение относительно соответствия Конституции Украины.

В частности, каждый законопроект или проект другого акта после регистрации предлагается направлять в комитет, к предмету ведения которого относятся вопросы конституционного права, для предоставления заключения относительно его соответствия Основному Закону государства.

Почему авторы считают действующую процедуру неэффективной

Подчеркивается, что Конституция Украины имеет высшую юридическую силу, а все законы и другие нормативно-правовые акты должны приниматься на ее основе и соответствовать ее положениям. Именно поэтому проверка законопроекта на соответствие Конституции должна быть одним из ключевых этапов законодательного процесса.

Авторы законопроекта обращают внимание, что Регламент Верховной Рады уже предусматривает возможность проведения такой проверки. Однако сегодня она не является обязательной. Комитет по вопросам конституционного права может предоставить соответствующее заключение только по обращению главного комитета или по собственной инициативе.

По мнению инициаторов, практика показала, что такой механизм фактически не обеспечивает надлежащего контроля за конституционностью законодательных инициатив.

2051 законопроект и только 51 заключение: статистика Верховной Рады

Одним из главных аргументов в пользу законодательных изменений стала статистика Аппарата Верховной Рады.

За весь период работы Верховной Рады IX созыва в первом и втором чтениях был принят 2051 законопроект. В то же время комитет, к предмету ведения которого относятся вопросы конституционного права, предоставил лишь 51 заключение относительно соответствия законопроектов Конституции Украины.

Из этих заключений:

в 2019–2020 годах было подготовлено 45 заключений;

• в 2021 году — 5;

• в 2022 году — ни одного;

• в 2023 году — 1;

• в 2024 году — ни одного;

• в 2025 году — ни одного;

• в 2026 году — ни одного.

Авторы отмечают, что такая статистика свидетельствует о почти полной недееспособности действующей процедуры проверки законодательных инициатив на соответствие Конституции Украины.

Вопросы конституционности часто возникают уже после длительного рассмотрения

Подчеркивается, что на практике вопросы соответствия законопроектов Конституции нередко возникают уже на более поздних стадиях законодательного процесса. Из-за этого парламент, его комитеты и структурные подразделения Аппарата Верховной Рады тратят дополнительные временные, организационные и экспертные ресурсы на проработку документов, которые могут содержать конституционные проблемы еще с момента регистрации.

Авторы также отмечают, что большинство заключений Главного юридического управления Аппарата Верховной Рады, которые готовятся уже во время подготовки законопроектов ко второму чтению, содержат отдельные замечания относительно соответствия Конституции Украины. Это, по их мнению, свидетельствует о системном характере проблемы.

Как будет работать новый механизм проверки законопроектов

Законопроект №15330 предлагает внести изменения в части первую и третью статьи 93 Регламента Верховной Рады Украины.

После регистрации каждый законопроект или проект другого акта не позднее чем в течение пяти дней должен быть направлен в комитет по вопросам конституционного права для проведения соответствующей оценки.

Заключение этого комитета должно поступать в главный комитет в 21-дневный срок со дня получения документа. В дальнейшем такое заключение будет прилагаться к общему пакету материалов во время предварительного рассмотрения законопроекта.

Фактически конституционная экспертиза станет обязательной составляющей законодательной процедуры наряду с бюджетной, антикоррупционной и евроинтеграционной оценками.

Заключение о неконституционности уже сейчас может остановить законопроект

В соответствии с Регламентом Верховной Рады заключение профильного комитета о несоответствии законопроекта Конституции Украины является основанием для возврата документа субъекту права законодательной инициативы без включения в повестку дня сессии и без рассмотрения на пленарном заседании парламента.

Именно поэтому, по мнению разработчиков документа, проверка конституционности должна осуществляться сразу после регистрации законодательной инициативы, а не после прохождения нескольких этапов парламентского рассмотрения.

Каких последствий ожидают от принятия законопроекта

Авторы законодательной инициативы прогнозируют, что обязательная оценка законопроектов на соответствие Конституции Украины позволит повысить качество проектов законов, обеспечить более последовательное соблюдение конституционных принципов во время законотворческой деятельности и уменьшить нагрузку на Верховную Раду, ее комитеты и Аппарат парламента.

Также отмечается, что реализация положений законопроекта не потребует дополнительных расходов из Государственного бюджета Украины.

В случае принятия закон вступит в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.

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