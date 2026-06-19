Аннулировала чеки и забирала деньги себе: кассира «Форы» судили за присвоение средств

Бориспольский горрайонный суд Киевской области признал виновной кассиршу магазина «Фора», которая путем аннулирования кассовых чеков присвоила почти 60 тысяч гривен

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Бориспольский горрайонный суд Киевской области рассмотрел дело №359/767/26 в отношении кассира магазина «Фора», которую обвиняли в присвоении почти 60 тысяч гривен средств работодателя. По данным следствия, женщина завладевала деньгами за проданный товар, аннулируя кассовые чеки после проведения расчетов с покупателями. Об этом сообщили в суде.

Судом установлено, что в период с 28.07.2025 по 19.12.2025 обвиняемая, работая кассиром торгового зала магазина ООО «Фора», расположенного в г. Борисполь Киевской области, и являясь материально ответственным лицом, путем аннулирования чеков, действуя умышленно, в условиях военного положения, из корыстных побуждений и с целью личного обогащения, завладела денежными средствами за приобретенный товар, которые находились в ее ведении, и распорядилась ими по собственному усмотрению.

В результате таких действий обществу был причинен имущественный ущерб на общую сумму 59 892 гривны 70 копеек.

Таким образом, женщина своими умышленными противоправными действиями совершила присвоение чужого имущества, которое находилось в ее ведении, в условиях военного положения, то есть совершила уголовное правонарушение, предусмотренное ч. 4 ст. 191 УК Украины.

В судебном заседании обвиняемая полностью признала свою вину, искренне раскаялась, просила простить ее и назначить не строгое наказание. Дополнительно она пояснила суду, что воспитывает двоих детей, кроме того, в январе добровольно перечислила средства на поддержку Вооруженных сил Украины в сумме 1000 гривен и полностью возместила причиненный потерпевшей стороне ущерб.

Суд признал гражданку К. виновной в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 191 УК Украины, и назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет с лишением права занимать должности, связанные с выполнением функций по учету, хранению и распоряжению денежными средствами и материальными ценностями, сроком на один год.

На основании ст. 75 УК Украины обвиняемая освобождена от отбывания назначенного основного наказания с испытательным сроком на 1 год 6 месяцев.

В соответствии с ч. 1 ст. 76 УК Украины на женщину возложены следующие обязанности: периодически являться для регистрации в уполномоченный орган по вопросам пробации; сообщать уполномоченному органу по вопросам пробации об изменении места жительства.

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