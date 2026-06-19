  1. Судова практика
  2. / В Україні

Анулювала чеки і забирала гроші собі: касирку «Фори» засудили за привласнення коштів

23:59, 19 червня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Бориспільський міськрайонний суд Київської області визнав винною касирку магазину «Фора», яка шляхом анулювання касових чеків привласнила майже 60 тисяч гривень
Анулювала чеки і забирала гроші собі: касирку «Фори» засудили за привласнення коштів
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Бориспільський міськрайонний суд Київської області розглянув справу №359/767/26 щодо касирки магазину «Фора», яку обвинувачували у привласненні майже 60 тисяч гривень коштів роботодавця. За даними слідства, жінка заволодівала грошима за проданий товар, анулюючи касові чеки після проведення розрахунків із покупцями. Про це повідомили у суді. 

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Судом встановлено, що в період часу з  28.07.2025 по 19.12.2025, обвинувачена, працюючи  касиром торгівельного залу магазину ТОВ «Фора», який розташований в м. Бориспіль, Київської області  та будучи матеріально відповідальною особою, шляхом анулювання чеків, діючи умисно, в умовах воєнного стану, з корисливих мотивів і з метою особистого збагачення, заволоділа грошовими коштами за придбаний товар, які перебували у її віданні та розпорядилась ними на власний розсуд.

У результаті таких дій товариству було завдано майнової шкоди на загальну суму 59 892 гривні 70 копійок.

Таким чином, жінка воїми умисними протиправними діями вчинила привласнення чужого майна, яке перебувало у її віданні, в умовах воєнного стану, тобто скоїла кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 191 КК України.

У судовому засіданні обвинувачена свою вину визнала повністю, щиро розкаялася, просила пробачити її та призначити не суворе покарання. Додатково пояснила суду, що вона виховує двох дітей, крім того у січні добровільно перерахувала кошти на підтримку Збройних Сил України у сумі 1000 гривень і повністю відшкодувала завдані збитки потерпілій стороні.

Суд визнав винною гр. К. у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, і призначив їй покарання у виді позбавлення волі строком на 5  років з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з виконанням функцій з обліку, зберігання та розпорядження грошовими коштами і матеріальними цінностями строком на рік.

На підставі ст. 75 КК України обвинувачену звільнено від відбування призначеного основного покарання з випробуванням з іспитовим строком на 1 рік 6 місяців

Відповідно до ч. 1 ст. 76 КК України, на жінку покладено наступні обов’язки: періодично з’являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання. 

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд судова практика Київська область

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Закриття справ через строки хочуть скасувати: як реформа КПК змінить роботу адвокатів та прокурорів

Проєкт пропонує скасувати закриття справ через сплив строків після підозри та дозволити суддям обмежувати тривалість виступів адвокатів: чи стане це інструментом проти зволікань, чи перетвориться на звуження прав захисту.

За позбавлення народу мови, освіти та історичної пам’яті можуть карати ув’язненням та включити до складу геноциду

До складу злочину геноциду пропонують включити знищення мови, культури, освіти та історичної пам’яті як складових культурної ідентичності народу.

Курс долара до 51,5 грн та податок на OLX: Кабмін схвалив Бюджетну декларацію 2027–2029

Кабмін прописав в декларації нові правила: ставку 50% на прибуток банків продовжать на 2027 рік, а для цифрових платформ та маркетплейсів вперше запровадять 10% податок.

Верховний Суд скасував штраф на 92 млн грн: післяплата не прирівнюється до розрахункових операцій

Верховний Суд скасував багатомільйонний штраф і окреслив межі застосування фіскальних вимог у інтернет-продажах.

Держава відповідає за дії своїх військовослужбовців навіть за відсутності ефективного контролю над частиною території — ЄСПЛ

ЄСПЛ встановив порушення статей 2 та 3 Конвенції у справі про катування та вбивство пораненого військовослужбовця й роз'яснив межі юрисдикції держави під час війни.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]