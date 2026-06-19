Анулювала чеки і забирала гроші собі: касирку «Фори» засудили за привласнення коштів

Бориспільський міськрайонний суд Київської області визнав винною касирку магазину «Фора», яка шляхом анулювання касових чеків привласнила майже 60 тисяч гривень

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Бориспільський міськрайонний суд Київської області розглянув справу №359/767/26 щодо касирки магазину «Фора», яку обвинувачували у привласненні майже 60 тисяч гривень коштів роботодавця. За даними слідства, жінка заволодівала грошима за проданий товар, анулюючи касові чеки після проведення розрахунків із покупцями. Про це повідомили у суді.

Судом встановлено, що в період часу з 28.07.2025 по 19.12.2025, обвинувачена, працюючи касиром торгівельного залу магазину ТОВ «Фора», який розташований в м. Бориспіль, Київської області та будучи матеріально відповідальною особою, шляхом анулювання чеків, діючи умисно, в умовах воєнного стану, з корисливих мотивів і з метою особистого збагачення, заволоділа грошовими коштами за придбаний товар, які перебували у її віданні та розпорядилась ними на власний розсуд.

У результаті таких дій товариству було завдано майнової шкоди на загальну суму 59 892 гривні 70 копійок.

Таким чином, жінка воїми умисними протиправними діями вчинила привласнення чужого майна, яке перебувало у її віданні, в умовах воєнного стану, тобто скоїла кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 191 КК України.

У судовому засіданні обвинувачена свою вину визнала повністю, щиро розкаялася, просила пробачити її та призначити не суворе покарання. Додатково пояснила суду, що вона виховує двох дітей, крім того у січні добровільно перерахувала кошти на підтримку Збройних Сил України у сумі 1000 гривень і повністю відшкодувала завдані збитки потерпілій стороні.

Суд визнав винною гр. К. у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, і призначив їй покарання у виді позбавлення волі строком на 5 років з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з виконанням функцій з обліку, зберігання та розпорядження грошовими коштами і матеріальними цінностями строком на рік.

На підставі ст. 75 КК України обвинувачену звільнено від відбування призначеного основного покарання з випробуванням з іспитовим строком на 1 рік 6 місяців

Відповідно до ч. 1 ст. 76 КК України, на жінку покладено наступні обов’язки: періодично з’являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання.

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