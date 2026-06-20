Власники елітних авто за 5 місяців сплатили майже 140 млн грн податку – де найбільше

Лідером залишається Київ із 40,6 млн грн сплачених податків.

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Із січня по травень 2026 року до місцевих бюджетів надійшло 140,2 млн грн транспортного податку від власників дорогих автомобілів, що на 47,1% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це повідомила Державна податкова служба України.

Загалом за перші п’ять місяців року транспортний податок сплатили 8 978 власників автомобілів. Оскільки ці кошти повністю залишаються у розпорядженні місцевих громад, зростання надходжень означає додаткові ресурси для фінансування місцевих потреб та розвитку інфраструктури.

Найбільші надходження транспортного податку зафіксовані у таких регіонах:

місто Київ – 40,6 млн грн;

Дніпропетровська область – 14,3 млн грн;

Київська область – 10,8 млн грн;

Львівська область – 10,7 млн грн.

Перелік легкових автомобілів, які підлягають оподаткуванню у 2026 році, оприлюднений на офіційному сайті Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України.

Йдеться про автомобілі віком до п’яти років, середньоринкова вартість яких перевищує встановлений державою поріг. У 2026 році він становить понад 3,2 млн грн.

Сплачувати транспортний податок зобов’язаний виключно юридичний власник транспортного засобу, тобто особа, на яку зареєстрований автомобіль. Орендарі та користувачі за довіреністю такого обов’язку не мають.

Ставка транспортного податку є фіксованою і становить 25 тис. грн на рік за кожен автомобіль.

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