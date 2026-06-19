Пенсія від 5190 гривень: кому виплачують та які умови потрібно виконати

У Пенсійному фонді пояснили, хто має право на пенсію від 5190 гривень після втрати годувальника та як визначається розмір виплат.

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Після початку повномасштабної війни тисячі українських сімей втратили рідних, які боронили державу. Для підтримки таких родин законодавством передбачено пенсію у зв’язку з втратою годувальника. Розмір виплат залежить від обставин загибелі військовослужбовця та складу сім’ї.

У Пенсійному фонді нагадали, хто може претендувати на таку допомогу та які суми гарантовані у 2026 році.

Кому призначають пенсію після загибелі військовослужбовця

Порядок надання пенсії членам сімей загиблих захисників визначає Закон України №2262 про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби.

Виплати можуть бути призначені, якщо військовослужбовець загинув або помер під час проходження служби, вже перебував на військовій пенсії на момент смерті, помер протягом трьох місяців після звільнення зі служби або якщо смерть настала пізніше, але була пов’язана з пораненням, контузією, захворюванням чи інвалідністю, отриманими під час виконання службових обов’язків.

Право на пенсію мають непрацездатні члени родини загиблого. До них належать неповнолітні діти, а також діти-сироти до 23 років незалежно від того, навчаються вони чи ні. Студенти денної форми навчання також можуть отримувати виплати до досягнення 23-річного віку.

Крім того, пенсія може призначатися батькам, чоловікові або дружині загиблого захисника за умови дотримання встановлених законом вимог. Окремо таке право передбачене для непрацюючих родичів, які доглядають за дитиною військовослужбовця до восьми років.

Від чого залежить розмір виплат

Сума пенсії визначається з урахуванням причин загибелі або смерті військовослужбовця.

Якщо захисник загинув під час виконання службових обов’язків, одному непрацездатному члену сім’ї призначають пенсію у розмірі 70% грошового забезпечення військового. Якщо право на виплати мають кілька членів сім’ї, кожен із них може отримувати по 50% відповідного грошового забезпечення.

У випадках, коли смерть настала внаслідок нещасного випадку, не пов’язаного з виконанням військових обов’язків, розмір пенсії становить 30% грошового забезпечення на кожного непрацездатного члена сім’ї.

Яка мінімальна пенсія гарантована у 2026 році

Законодавство встановлює мінімальний розмір пенсії у зв’язку з втратою годувальника. Така виплата не може бути меншою за два прожиткові мінімуми для осіб, які втратили працездатність.

З 1 січня 2026 року мінімальна гарантована сума становить 5190 гривень на місяць.

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