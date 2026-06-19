Пенсия от 5190 гривен: кому выплачивают и какие условия нужно выполнить

В Пенсионном фонде объяснили, кто имеет право на пенсию от 5190 гривен после потери кормильца и как определяется размер выплат.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

После начала полномасштабной войны тысячи украинских семей потеряли близких, которые защищали государство. Для поддержки таких семей законодательством предусмотрена пенсия в связи с потерей кормильца. Размер выплат зависит от обстоятельств гибели военнослужащего и состава семьи.

В Пенсионном фонде напомнили, кто может претендовать на такую помощь и какие суммы гарантированы в 2026 году.

Кому назначают пенсию после гибели военнослужащего

Порядок назначения пенсии членам семей погибших защитников определяет Закон Украины №2262 «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц».

Выплаты могут быть назначены, если военнослужащий погиб или умер во время прохождения службы, уже получал военную пенсию на момент смерти, умер в течение трёх месяцев после увольнения со службы либо если смерть наступила позже, но была связана с ранением, контузией, заболеванием или инвалидностью, полученными при исполнении служебных обязанностей.

Право на пенсию имеют нетрудоспособные члены семьи погибшего. К ним относятся несовершеннолетние дети, а также дети-сироты до 23 лет независимо от того, обучаются они или нет. Студенты дневной формы обучения также могут получать выплаты до достижения 23-летнего возраста.

Кроме того, пенсия может назначаться родителям, мужу или жене погибшего защитника при соблюдении установленных законом требований. Отдельно такое право предусмотрено для неработающих родственников, которые ухаживают за ребёнком военнослужащего до достижения им восьмилетнего возраста.

От чего зависит размер выплат

Размер пенсии определяется с учётом причин гибели или смерти военнослужащего.

Если защитник погиб при исполнении служебных обязанностей, одному нетрудоспособному члену семьи назначается пенсия в размере 70% денежного обеспечения военнослужащего. Если право на выплаты имеют несколько членов семьи, каждый из них может получать по 50% соответствующего денежного обеспечения.

В случаях, когда смерть наступила вследствие несчастного случая, не связанного с исполнением воинских обязанностей, размер пенсии составляет 30% денежного обеспечения на каждого нетрудоспособного члена семьи.

Какая минимальная пенсия гарантирована в 2026 году

Законодательство устанавливает минимальный размер пенсии в связи с потерей кормильца. Такая выплата не может быть меньше двух прожиточных минимумов для лиц, утративших трудоспособность.

С 1 января 2026 года минимальная гарантированная сумма составляет 5190 гривен в месяц.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.