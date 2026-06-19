Магнитные бури в конце июня: какие дни будут тяжелыми для метеозависимых
Конец июня обещает быть относительно спокойным для метеозависимых людей. Согласно прогнозу Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA), мощных магнитных бурь в ближайшие дни не ожидается.
Специалисты оценивают геомагнитную активность по Kp-индексу — глобальному показателю возмущения магнитного поля Земли. Шкала измеряется от 0 до 9 баллов, где 0 означает полное спокойствие, а 9 — экстремально сильную магнитную бурю.
Согласно прогнозу, до конца месяца показатели не будут превышать 4 баллов, что соответствует умеренной геомагнитной активности и не считается магнитной бурей.
Прогноз космической погоды на конец июня:
19 июня — Kp 4 (активность);
20 июня — Kp 3 (неспокойное состояние);
21 июня — Kp 2 (спокойствие);
22 июня — Kp 3 (неспокойное состояние);
23 июня — Kp 4 (активность);
24 июня — Kp 2 (спокойствие);
25 июня — Kp 2 (спокойствие);
26 июня — Kp 2 (спокойствие);
27 июня — Kp 3 (неспокойное состояние);
28 июня — Kp 3 (неспокойное состояние);
29 июня — Kp 2 (спокойствие);
30 июня — Kp 2 (спокойствие).
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