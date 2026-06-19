Магнитные бури в конце июня: какие дни будут тяжелыми для метеозависимых

Стало известно, какой будет геомагнитная ситуация до конца июня.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Конец июня обещает быть относительно спокойным для метеозависимых людей. Согласно прогнозу Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA), мощных магнитных бурь в ближайшие дни не ожидается.

Специалисты оценивают геомагнитную активность по Kp-индексу — глобальному показателю возмущения магнитного поля Земли. Шкала измеряется от 0 до 9 баллов, где 0 означает полное спокойствие, а 9 — экстремально сильную магнитную бурю.

Согласно прогнозу, до конца месяца показатели не будут превышать 4 баллов, что соответствует умеренной геомагнитной активности и не считается магнитной бурей.

Прогноз космической погоды на конец июня:

19 июня — Kp 4 (активность);

20 июня — Kp 3 (неспокойное состояние);

21 июня — Kp 2 (спокойствие);

22 июня — Kp 3 (неспокойное состояние);

23 июня — Kp 4 (активность);

24 июня — Kp 2 (спокойствие);

25 июня — Kp 2 (спокойствие);

26 июня — Kp 2 (спокойствие);

27 июня — Kp 3 (неспокойное состояние);

28 июня — Kp 3 (неспокойное состояние);

29 июня — Kp 2 (спокойствие);

30 июня — Kp 2 (спокойствие).

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.