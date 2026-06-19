  1. В мире
  2. / Общество

Магнитные бури в конце июня: какие дни будут тяжелыми для метеозависимых

23:48, 19 июня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Стало известно, какой будет геомагнитная ситуация до конца июня.
Магнитные бури в конце июня: какие дни будут тяжелыми для метеозависимых
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Конец июня обещает быть относительно спокойным для метеозависимых людей. Согласно прогнозу Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA), мощных магнитных бурь в ближайшие дни не ожидается.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Специалисты оценивают геомагнитную активность по Kp-индексу — глобальному показателю возмущения магнитного поля Земли. Шкала измеряется от 0 до 9 баллов, где 0 означает полное спокойствие, а 9 — экстремально сильную магнитную бурю.

Согласно прогнозу, до конца месяца показатели не будут превышать 4 баллов, что соответствует умеренной геомагнитной активности и не считается магнитной бурей.

Прогноз космической погоды на конец июня:

19 июня — Kp 4 (активность);

20 июня — Kp 3 (неспокойное состояние);

21 июня — Kp 2 (спокойствие);

22 июня — Kp 3 (неспокойное состояние);

23 июня — Kp 4 (активность);

24 июня — Kp 2 (спокойствие);

25 июня — Kp 2 (спокойствие);

26 июня — Kp 2 (спокойствие);

27 июня — Kp 3 (неспокойное состояние);

28 июня — Kp 3 (неспокойное состояние);

29 июня — Kp 2 (спокойствие);

30 июня — Kp 2 (спокойствие).

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

магнитные бури

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Закрытие дел по срокам хотят отменить: как реформа УПК изменит работу адвокатов и прокуроров

Проект предлагает отменить закрытие дел из-за истечения сроков после подозрения и разрешить судьям ограничивать длительность выступлений адвокатов: станет ли это инструментом против затягивания или превратится в сужение прав защиты.

За лишение народа языка, образования и исторической памяти могут наказывать лишением свободы и включить в состав геноцида

В состав преступления геноцида предлагают включить уничтожение языка, культуры, образования и исторической памяти как составляющих культурной идентичности народа.

Курс доллара до 51,5 грн и налог на OLX: Кабмин одобрил Бюджетную декларацию 2027–2029

Кабмин прописал в декларации новые правила: ставку 50% на прибыль банков продлят на 2027 год, а для цифровых платформ и маркетплейсов впервые введут 10% налог.

Верховный Суд отменил штраф на 92 млн грн: наложенный платеж не приравнивается к расчетным операциям

Верховный Суд отменил многомиллионный штраф и очертил пределы применения фискальных требований в интернет-продажах.

Государство отвечает за действия своих военнослужащих даже при отсутствии эффективного контроля над частью территории — ЕСПЧ

ЕСПЧ установил нарушение статей 2 и 3 Конвенции по делу о пытках и убийстве раненого военнослужащего и разъяснил пределы юрисдикции государства во время войны.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]