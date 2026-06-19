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В связи с ремонтными работами на пункте пропуска «Шегини — Медика» автобусам разрешили пересекать границу через ещё два пункта пропуска

23:12, 19 июня 2026
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Перевозчики смогут использовать действующие разрешения также на пунктах «Нижанковичи — Мальховичи» и «Смильница — Кросценко».
В связи с ремонтными работами на пункте пропуска «Шегини — Медика» автобусам разрешили пересекать границу через ещё два пункта пропуска
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В связи с ремонтными работами на пункте пропуска «Шегини – Медика» автобусные перевозчики смогут осуществлять регулярные международные рейсы также через пункты пропуска «Нижанковичи – Мальховичи» и «Смильница – Кросценко».

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Министерство развития общин и территорий Украины, Министерство инфраструктуры Польши и Министерство внутренних дел Польши договорились о возможности использования разрешений на регулярные международные пассажирские перевозки, оформленных для пункта пропуска «Шегини – Медика», также на пунктах пропуска «Нижанковичи – Мальховичи» и «Смильница – Кросценко».

Решение было принято в связи с ремонтными работами на польской стороне границы в пункте пропуска «Шегини», которые начались 15 июня и продлятся до конца 2027 года. В связи с этим возможно замедление оформления автобусов.

Отныне перевозчики могут использовать соответствующие разрешения фактически на трех пунктах пропуска.

Необходимые изменения уже внесены в систему «еЧерга», поэтому перевозчики могут бронировать время пересечения границы с такими разрешениями еще через два пункта пропуска.

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