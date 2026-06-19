Через ремонт на «Шегині – Медика» автобусам дозволили перетинати кордон через ще два пункти пропуску

Перевізники зможуть використовувати чинні дозволи також у пунктах «Нижанковичі – Мальховичі» та «Смільниця – Кросценко».

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Через ремонтні роботи на пункті пропуску «Шегині – Медика» автобусні перевізники зможуть здійснювати регулярні міжнародні рейси також через пункти пропуску «Нижанковичі – Мальховичі» та «Смільниця – Кросценко».

Міністерство розвитку громад та територій України, Міністерство інфраструктури Польщі та Міністерство внутрішніх справ Польщі домовилися про можливість використання дозволів на регулярні міжнародні пасажирські перевезення, оформлених для пункту пропуску «Шегині – Медика», також на пунктах пропуску «Нижанковичі – Мальховичі» та «Смільниця – Кросценко».

Рішення ухвалили у зв’язку з ремонтними роботами на польському боці кордону в пункті пропуску «Шегині», які розпочалися 15 червня та триватимуть до кінця 2027 року. Через це можливе уповільнення оформлення автобусів.

Відтепер перевізники можуть використовувати відповідні дозволи фактично на трьох пунктах пропуску.

Необхідні зміни вже внесли до системи «єЧерга», тому перевізники можуть бронювати час перетину кордону з такими дозволами ще через два пункти пропуску.

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