Фермерам дадуть до 1000 гривень за гектар на добрива – що ще зміниться для українських аграріїв

Аграрії зможуть отримати безповоротну допомогу через Державний аграрний реєстр.

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Прем’єр-міністр Юлія Свириденко повідомила, що уряд посилює підтримку аграріїв, запускаючи нову програму для закупівлі українських добрив та збільшуючи компенсації на меліорацію.

Аграрії зможуть отримати до 1000 грн на гектар безповоротної допомоги для придбання комплексних мінеральних добрив українського виробництва. Розрахунок передбачає до 7 тонн добрив на кожні 100 гектарів угідь.

Подання заявок здійснюватиметься через Державний аграрний реєстр. За словами прем’єр-міністра, це дозволить зменшити витрати аграріїв і водночас підтримати вітчизняних виробників добрив.

Також уряд розширив державну підтримку у сфері меліорації. Максимальний розмір компенсації для аграріїв та організацій водокористувачів збільшено до понад 30 тис. грн на гектар по всій території України, а для прифронтових регіонів — до понад 48 тис. грн на гектар.

Фермери отримають можливість швидше відновлювати та модернізувати зрошувальні системи, а також розширювати площі зрошення там, де це є найактуальнішим. З 2027 року передбачено щорічну індексацію цієї підтримки.

Свириденко зазначила, що це продовження системної реформи меліорації. Зокрема, уряд уже розпочав модернізацію зрошувальних систем на Одещині та збільшив державну підтримку розвитку меліорації на прифронтових територіях до 80%.

Також уряд продовжує комплексну підтримку українських фермерів: діє програма гуманітарного розмінування сільськогосподарських земель, компенсується вартість української сільгосптехніки, а також витрати на будівництво та реконструкцію ферм. Окремо підтримуються виробники в зонах ризикованого землеробства.

Цього тижня перші п’ять агровиробників із прифронтових регіонів отримали підвищену компенсацію — 40% вартості української сільськогосподарської техніки.

З початку року малі фермери подали заявки на 1,1 млрд грн допомоги в межах європейських програм. Виплати планують здійснити протягом найближчого місяця. Окрім цього, розширено можливості експорту української агропродукції.

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