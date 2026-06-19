  1. В Україні

Фермерам дадуть до 1000 гривень за гектар на добрива – що ще зміниться для українських аграріїв

21:11, 19 червня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Аграрії зможуть отримати безповоротну допомогу через Державний аграрний реєстр.
Фермерам дадуть до 1000 гривень за гектар на добрива – що ще зміниться для українських аграріїв
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Прем’єр-міністр Юлія Свириденко повідомила, що уряд посилює підтримку аграріїв, запускаючи нову програму для закупівлі українських добрив та збільшуючи компенсації на меліорацію.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Аграрії зможуть отримати до 1000 грн на гектар безповоротної допомоги для придбання комплексних мінеральних добрив українського виробництва. Розрахунок передбачає до 7 тонн добрив на кожні 100 гектарів угідь.

Подання заявок здійснюватиметься через Державний аграрний реєстр. За словами прем’єр-міністра, це дозволить зменшити витрати аграріїв і водночас підтримати вітчизняних виробників добрив.

Також уряд розширив державну підтримку у сфері меліорації. Максимальний розмір компенсації для аграріїв та організацій водокористувачів збільшено до понад 30 тис. грн на гектар по всій території України, а для прифронтових регіонів — до понад 48 тис. грн на гектар.

Фермери отримають можливість швидше відновлювати та модернізувати зрошувальні системи, а також розширювати площі зрошення там, де це є найактуальнішим. З 2027 року передбачено щорічну індексацію цієї підтримки.

Свириденко зазначила, що це продовження системної реформи меліорації. Зокрема, уряд уже розпочав модернізацію зрошувальних систем на Одещині та збільшив державну підтримку розвитку меліорації на прифронтових територіях до 80%.

Також уряд продовжує комплексну підтримку українських фермерів: діє програма гуманітарного розмінування сільськогосподарських земель, компенсується вартість української сільгосптехніки, а також витрати на будівництво та реконструкцію ферм. Окремо підтримуються виробники в зонах ризикованого землеробства.

Цього тижня перші п’ять агровиробників із прифронтових регіонів отримали підвищену компенсацію — 40% вартості української сільськогосподарської техніки.

З початку року малі фермери подали заявки на 1,1 млрд грн допомоги в межах європейських програм. Виплати планують здійснити протягом найближчого місяця. Окрім цього, розширено можливості експорту української агропродукції.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Кабінет Міністрів України Україна Юлія Свириденко

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Закриття справ через строки хочуть скасувати: як реформа КПК змінить роботу адвокатів та прокурорів

Проєкт пропонує скасувати закриття справ через сплив строків після підозри та дозволити суддям обмежувати тривалість виступів адвокатів: чи стане це інструментом проти зволікань, чи перетвориться на звуження прав захисту.

За позбавлення народу мови, освіти та історичної пам’яті можуть карати ув’язненням та включити до складу геноциду

До складу злочину геноциду пропонують включити знищення мови, культури, освіти та історичної пам’яті як складових культурної ідентичності народу.

Курс долара до 51,5 грн та податок на OLX: Кабмін схвалив Бюджетну декларацію 2027–2029

Кабмін прописав в декларації нові правила: ставку 50% на прибуток банків продовжать на 2027 рік, а для цифрових платформ та маркетплейсів вперше запровадять 10% податок.

Верховний Суд скасував штраф на 92 млн грн: післяплата не прирівнюється до розрахункових операцій

Верховний Суд скасував багатомільйонний штраф і окреслив межі застосування фіскальних вимог у інтернет-продажах.

Держава відповідає за дії своїх військовослужбовців навіть за відсутності ефективного контролю над частиною території — ЄСПЛ

ЄСПЛ встановив порушення статей 2 та 3 Конвенції у справі про катування та вбивство пораненого військовослужбовця й роз'яснив межі юрисдикції держави під час війни.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]