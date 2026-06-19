У Кропивницькому запровадили мораторій на російськомовний контент у ТРЦ, кафе та транспорті

Кропивницька міська рада запровадила мораторій на публічне використання російськомовного культурного продукту.

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Кропивницька міська рада ухвалила рішення про запровадження мораторію на публічне використання російськомовного культурного продукту. Відповідне рішення депутати підтримали 18 червня. Про це повідомив Офіс Уповноваженого із захисту державної мови.

Мораторій передбачає заборону на відтворення російськомовних музичних творів, кліпів, рекламних та розважальних аудіо- і відеоматеріалів у громадських місцях. Обмеження поширюються на торговельно-розважальні центри, заклади торгівлі, кафе, ресторани та громадський транспорт.

Також рішенням забороняється проведення концертів, театральних, клубних та інших розважальних заходів із використанням російської мови. Під заборону потрапляє і популяризація російськомовного культурного продукту під час масових заходів, а також у комунальних та публічних закладах, зокрема у сфері освіти, спорту та дозвілля.

У міськраді зазначили, що метою запровадження мораторію є захист українського інформаційного простору. У рішенні наголошується, що держава-агресор використовує російську мову як інструмент впливу на суспільну свідомість та ідентичність.

Водночас дія мораторію не поширюється на приватне спілкування громадян та проведення релігійних обрядів.

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