  1. В Україні

У Кропивницькому запровадили мораторій на російськомовний контент у ТРЦ, кафе та транспорті

19:53, 19 червня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Кропивницька міська рада запровадила мораторій на публічне використання російськомовного культурного продукту.
У Кропивницькому запровадили мораторій на російськомовний контент у ТРЦ, кафе та транспорті
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кропивницька міська рада ухвалила рішення про запровадження мораторію на публічне використання російськомовного культурного продукту. Відповідне рішення депутати підтримали 18 червня. Про це повідомив Офіс Уповноваженого із захисту державної мови.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Мораторій передбачає заборону на відтворення російськомовних музичних творів, кліпів, рекламних та розважальних аудіо- і відеоматеріалів у громадських місцях. Обмеження поширюються на торговельно-розважальні центри, заклади торгівлі, кафе, ресторани та громадський транспорт.

Також рішенням забороняється проведення концертів, театральних, клубних та інших розважальних заходів із використанням російської мови. Під заборону потрапляє і популяризація російськомовного культурного продукту під час масових заходів, а також у комунальних та публічних закладах, зокрема у сфері освіти, спорту та дозвілля.

У міськраді зазначили, що метою запровадження мораторію є захист українського інформаційного простору. У рішенні наголошується, що держава-агресор використовує російську мову як інструмент впливу на суспільну свідомість та ідентичність.

Водночас дія мораторію не поширюється на приватне спілкування громадян та проведення релігійних обрядів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

рф Кропивницький

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Закриття справ через строки хочуть скасувати: як реформа КПК змінить роботу адвокатів та прокурорів

Проєкт пропонує скасувати закриття справ через сплив строків після підозри та дозволити суддям обмежувати тривалість виступів адвокатів: чи стане це інструментом проти зволікань, чи перетвориться на звуження прав захисту.

За позбавлення народу мови, освіти та історичної пам’яті можуть карати ув’язненням та включити до складу геноциду

До складу злочину геноциду пропонують включити знищення мови, культури, освіти та історичної пам’яті як складових культурної ідентичності народу.

Курс долара до 51,5 грн та податок на OLX: Кабмін схвалив Бюджетну декларацію 2027–2029

Кабмін прописав в декларації нові правила: ставку 50% на прибуток банків продовжать на 2027 рік, а для цифрових платформ та маркетплейсів вперше запровадять 10% податок.

Верховний Суд скасував штраф на 92 млн грн: післяплата не прирівнюється до розрахункових операцій

Верховний Суд скасував багатомільйонний штраф і окреслив межі застосування фіскальних вимог у інтернет-продажах.

Держава відповідає за дії своїх військовослужбовців навіть за відсутності ефективного контролю над частиною території — ЄСПЛ

ЄСПЛ встановив порушення статей 2 та 3 Конвенції у справі про катування та вбивство пораненого військовослужбовця й роз'яснив межі юрисдикції держави під час війни.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]