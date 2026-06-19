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В Кропивницком ввели мораторий на русскоязычный контент в ТРЦ, кафе и транспорте

19:53, 19 июня 2026
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Кропивницкий городской совет ввел мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта.
В Кропивницком ввели мораторий на русскоязычный контент в ТРЦ, кафе и транспорте
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Кропивницкий городской совет принял решение о введении моратория на публичное использование русскоязычного культурного продукта. Соответствующее решение депутаты поддержали 18 июня. Об этом сообщил Офис Уполномоченного по защите государственного языка.

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Мораторий предусматривает запрет на воспроизведение русскоязычных музыкальных произведений, клипов, рекламных и развлекательных аудио- и видеоматериалов в общественных местах. Ограничения распространяются на торгово-развлекательные центры, объекты торговли, кафе, рестораны и общественный транспорт.

Также решением запрещается проведение концертов, театральных, клубных и других развлекательных мероприятий с использованием русского языка. Под запрет подпадает и популяризация русскоязычного культурного продукта во время массовых мероприятий, а также в коммунальных и публичных учреждениях, в частности в сфере образования, спорта и досуга.

В горсовете отметили, что целью введения моратория является защита украинского информационного пространства. В решении подчёркивается, что государство-агрессор использует русский язык как инструмент влияния на общественное сознание и идентичность.

В то же время действие моратория не распространяется на частное общение граждан и проведение религиозных обрядов.

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рф Кропивницкий

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