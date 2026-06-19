В Кропивницком ввели мораторий на русскоязычный контент в ТРЦ, кафе и транспорте

Кропивницкий городской совет ввел мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кропивницкий городской совет принял решение о введении моратория на публичное использование русскоязычного культурного продукта. Соответствующее решение депутаты поддержали 18 июня. Об этом сообщил Офис Уполномоченного по защите государственного языка.

Мораторий предусматривает запрет на воспроизведение русскоязычных музыкальных произведений, клипов, рекламных и развлекательных аудио- и видеоматериалов в общественных местах. Ограничения распространяются на торгово-развлекательные центры, объекты торговли, кафе, рестораны и общественный транспорт.

Также решением запрещается проведение концертов, театральных, клубных и других развлекательных мероприятий с использованием русского языка. Под запрет подпадает и популяризация русскоязычного культурного продукта во время массовых мероприятий, а также в коммунальных и публичных учреждениях, в частности в сфере образования, спорта и досуга.

В горсовете отметили, что целью введения моратория является защита украинского информационного пространства. В решении подчёркивается, что государство-агрессор использует русский язык как инструмент влияния на общественное сознание и идентичность.

В то же время действие моратория не распространяется на частное общение граждан и проведение религиозных обрядов.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.