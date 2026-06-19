ГНС предупредила о поддельных письмах с «актами проверок» — как действуют мошенники

Злоумышленники массово рассылают поддельные сообщения с требованиями срочных объяснений и угрозами ареста активов.

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В Государственной налоговой службе предупреждают о массовой рассылке поддельных электронных сообщений с требованиями срочно ознакомиться с «актами проверок» и предоставить объяснения, которые на самом деле являются частью мошеннической схемы.

В темах таких сообщений обычно указывается о якобы «выявленных расхождениях в отчетности». В тексте писем получателей призывают срочно ознакомиться с якобы актом проверки и предоставить объяснения, чтобы избежать административного ареста активов.

В ГНС подчеркивают, что эти сообщения не имеют никакого отношения к налоговой службе. Они отправляются со сторонних электронных адресов и содержат ссылки или вложения, которые могут содержать вредоносное программное обеспечение.

Граждан призывают быть осторожными, поскольку открытие таких файлов или переход по подозрительным ссылкам может привести к заражению компьютера и предоставлению злоумышленникам скрытого удаленного доступа к устройству пользователя.

В некоторых случаях мошенники маскируют свои электронные адреса под официальный домен ГНС @tax.gov.ua, а в других — используют полностью посторонние адреса.

Если письмо пришло с домена, отличного от официального, это является признаком подделки. В остальных случаях следует обращать внимание на характерные признаки мошеннических сообщений.

В частности, следует с осторожностью относиться к вложениям в форматах .pdf, .zip, .rar, а также к файлам с расширениями .exe и .scr. Именно с помощью таких вложений злоумышленники пытаются ввести пользователей в заблуждение и получить доступ к их устройствам.

В ГНС призывают граждан и субъектов хозяйствования соблюдать базовые правила кибергигиены:

не открывать подозрительные вложения и ссылки;

внимательно проверять адрес отправителя;

не доверять даже знакомым контактам без дополнительного подтверждения;

использовать актуальное антивирусное программное обеспечение.

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