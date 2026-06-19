  1. В Украине

ГНС предупредила о поддельных письмах с «актами проверок» — как действуют мошенники

20:53, 19 июня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Злоумышленники массово рассылают поддельные сообщения с требованиями срочных объяснений и угрозами ареста активов.
ГНС предупредила о поддельных письмах с «актами проверок» — как действуют мошенники
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Государственной налоговой службе предупреждают о массовой рассылке поддельных электронных сообщений с требованиями срочно ознакомиться с «актами проверок» и предоставить объяснения, которые на самом деле являются частью мошеннической схемы.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

В темах таких сообщений обычно указывается о якобы «выявленных расхождениях в отчетности». В тексте писем получателей призывают срочно ознакомиться с якобы актом проверки и предоставить объяснения, чтобы избежать административного ареста активов.

В ГНС подчеркивают, что эти сообщения не имеют никакого отношения к налоговой службе. Они отправляются со сторонних электронных адресов и содержат ссылки или вложения, которые могут содержать вредоносное программное обеспечение.

Граждан призывают быть осторожными, поскольку открытие таких файлов или переход по подозрительным ссылкам может привести к заражению компьютера и предоставлению злоумышленникам скрытого удаленного доступа к устройству пользователя.

В некоторых случаях мошенники маскируют свои электронные адреса под официальный домен ГНС @tax.gov.ua, а в других — используют полностью посторонние адреса.

Если письмо пришло с домена, отличного от официального, это является признаком подделки. В остальных случаях следует обращать внимание на характерные признаки мошеннических сообщений.

В частности, следует с осторожностью относиться к вложениям в форматах .pdf, .zip, .rar, а также к файлам с расширениями .exe и .scr. Именно с помощью таких вложений злоумышленники пытаются ввести пользователей в заблуждение и получить доступ к их устройствам.

В ГНС призывают граждан и субъектов хозяйствования соблюдать базовые правила кибергигиены:

  • не открывать подозрительные вложения и ссылки;
  • внимательно проверять адрес отправителя;
  • не доверять даже знакомым контактам без дополнительного подтверждения;
  • использовать актуальное антивирусное программное обеспечение.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

мошенник налоговая ГНС налоги

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Закрытие дел по срокам хотят отменить: как реформа УПК изменит работу адвокатов и прокуроров

Проект предлагает отменить закрытие дел из-за истечения сроков после подозрения и разрешить судьям ограничивать длительность выступлений адвокатов: станет ли это инструментом против затягивания или превратится в сужение прав защиты.

За лишение народа языка, образования и исторической памяти могут наказывать лишением свободы и включить в состав геноцида

В состав преступления геноцида предлагают включить уничтожение языка, культуры, образования и исторической памяти как составляющих культурной идентичности народа.

Курс доллара до 51,5 грн и налог на OLX: Кабмин одобрил Бюджетную декларацию 2027–2029

Кабмин прописал в декларации новые правила: ставку 50% на прибыль банков продлят на 2027 год, а для цифровых платформ и маркетплейсов впервые введут 10% налог.

Верховный Суд отменил штраф на 92 млн грн: наложенный платеж не приравнивается к расчетным операциям

Верховный Суд отменил многомиллионный штраф и очертил пределы применения фискальных требований в интернет-продажах.

Государство отвечает за действия своих военнослужащих даже при отсутствии эффективного контроля над частью территории — ЕСПЧ

ЕСПЧ установил нарушение статей 2 и 3 Конвенции по делу о пытках и убийстве раненого военнослужащего и разъяснил пределы юрисдикции государства во время войны.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]