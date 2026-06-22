Штрафы за отказ в предоставлении информации арбитражным управляющим хотят ввести без исключения для служебной тайны

В законопроекте об усилении защиты арбитражных управляющих выявили пробелы, которые могут затруднить его реализацию.

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В Верховной Раде находится на рассмотрении законопроект, предусматривающий введение уголовной и административной ответственности за давление на арбитражных управляющих. По мнению авторов инициативы, это должно усилить их правовую защиту. Вместе с тем отдельные положения законопроекта №15217 требуют доработки.

В соответствии со статьями 12 и 12-1 Кодекса Украины по процедурам банкротства арбитражный управляющий имеет право:

обращаться в органы государственной власти, местного самоуправления, на предприятия, в учреждения, организации и к физическим лицам с запросами о предоставлении информации и документов, необходимых в деле о банкротстве должника и членов его семьи;

получать от банков, платежных и иных финансовых учреждений сведения о счетах должника, движении средств, остатках и финансовых операциях, а также информацию о договорах хранения ценностей;

иметь доступ к информации о должнике, его имуществе, доходах и денежных средствах, в том числе к данным государственных реестров и баз данных, включая конфиденциальную информацию.

Арбитражные управляющие обладают широкими полномочиями по получению информации о должниках, их имуществе, доходах и счетах. Вместе с тем действующее законодательство не предусматривает уголовной или административной ответственности за незаконное влияние, давление либо вмешательство в их деятельность.

Какие изменения предлагает законопроект

Как писала «Судебно-юридическая газета», предлагается внести изменения в Уголовный кодекс Украины путем расширения круга лиц, на которых распространяется ответственность за сопротивление, вмешательство в деятельность или посягательство на жизнь в связи с исполнением служебных обязанностей, дополнив этот перечень арбитражными управляющими.

Кроме того, изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях предусматривают введение административной ответственности должностных лиц за неправомерный отказ, несвоевременное, неполное или недостоверное предоставление информации по запросам арбитражного управляющего.

Изменениями в статью 212-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях предлагается установить административную ответственность для должностных лиц в виде штрафов за:

неправомерный отказ в предоставлении информации;

несвоевременное или неполное предоставление информации;

предоставление недостоверной информации в ответ на запрос арбитражного управляющего в соответствии с Кодексом Украины по процедурам банкротства;

размер штрафа предлагается установить на уровне от 25 до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Также законопроект предусматривает, что дела о таких правонарушениях будут рассматривать суды, а полномочия по составлению соответствующих протоколов получат должностные лица Министерства юстиции Украины и его территориальных органов.

При этом Уголовный кодекс Украины уже предусматривает ответственность за аналогичные деяния в отношении сотрудников правоохранительных органов, государственных и частных исполнителей, военнослужащих и других лиц. Частные исполнители, как и арбитражные управляющие, являются независимыми специалистами, действующими на основании закона и судебного решения, а их решения обязательны для исполнения.

Какие недостатки содержит законопроект

Вместе с тем в Верховной Раде обратили внимание на ряд положений, требующих доработки.

В предлагаемых изменениях в Уголовный кодекс Украины используется новый термин «арбитражный управляющий», однако законопроект не содержит его определения либо ссылки на нормы Кодекса Украины по процедурам банкротства. В связи с этим предлагается либо закрепить определение термина в отдельном примечании к соответствующим статьям, либо прямо отсылать к положениям профильного кодекса.

Согласно Закону Украины «О правотворческой деятельности», термины нормативно-правовых актов должны быть однозначными и понятными, а при использовании узкоспециальных понятий они подлежат обязательному определению.

Для обеспечения однозначного понимания положений законопроекта предлагается уточнить редакцию отдельных норм Уголовного кодекса Украины.

В частности, предлагается изложить часть первую статьи 343 УК Украины в редакции, предусматривающей ответственность за воздействие в любой форме на сотрудника правоохранительного органа, судебного эксперта, работника органа государственной исполнительной службы, частного исполнителя, арбитражного управляющего, а также их близких родственников с целью воспрепятствовать исполнению служебных обязанностей, осуществлению судебно-экспертной деятельности либо добиться принятия незаконного решения.

Также предлагается изложить часть первую статьи 347 УК Украины в редакции, предусматривающей ответственность за умышленное уничтожение или повреждение имущества, принадлежащего сотруднику правоохранительного органа, работнику государственной исполнительной службы, частному исполнителю, арбитражному управляющему (в том числе после увольнения с должности) либо их близким родственникам в связи с исполнением ими служебных обязанностей или принудительным исполнением судебных решений в прошлом.

Отмечается, что предложенная редакция более полно учитывает специальный характер полномочий государственных и частных исполнителей по принудительному исполнению судебных решений.

Также замечания касаются неполной согласованности процессуальных гарантий в Уголовном процессуальном кодексе Украины. В частности, действующий Кодекс Украины по процедурам банкротства предусматривает обязанность уведомления государственного органа по вопросам банкротства и саморегулируемой организации арбитражных управляющих в случае их задержания или сообщения о подозрении, тогда как в УПК Украины аналогичные нормы отсутствуют либо требуют уточнения.

Кроме того, действующий УПК Украины уже содержит нормы об уведомлении Министерства юстиции Украины в случае задержания частных исполнителей, однако в законопроекте не в полной мере учтены аналогичные подходы в отношении арбитражных управляющих.

В части процессуальных гарантий также предлагается расширить объем информации, направляемой Министерству юстиции Украины и Национальной ассоциации арбитражных управляющих Украины, предусмотрев информирование не только о мерах пресечения, но и обо всех мерах обеспечения уголовного производства в отношении арбитражных управляющих, поскольку они связаны с существенным вмешательством в права лица.

В Верховной Раде также обратили внимание еще на один недостаток предлагаемых изменений в статью 212-3 КУоАП. В частности, норму об ответственности за неправомерный отказ в предоставлении информации по запросу арбитражного управляющего предлагается дополнить оговоркой о том, что она не распространяется на случаи отказа в предоставлении секретной либо служебной информации. Это позволит согласовать новые положения с действующими нормами Кодекса Украины по процедурам банкротства.

Предлагаемые законопроектом изменения не в полной мере соответствуют требованиям правовой определенности, полноты и системности законодательства, а также недостаточно согласованы с нормами других законов. В дальнейшем это может осложнить практическое применение новых норм и достижение заявленной цели по усилению правовой защиты арбитражных управляющих.

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