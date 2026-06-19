Должностной оклад судьи — 8000 грн плюс 300–500 грн за каждое дело: появилась петиция о реформе оплаты труда

Автор обращения считает, что система доплат за результат может снизить нагрузку на суды и ускорить рассмотрение дел.

Иллюстративное фото из открытых источников

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В Украине зарегистрировали петицию, автор которой предлагает изменить подходы к финансированию судебной системы и материальному стимулированию судей. Инициатор обращения считает, что нынешняя модель не мотивирует к оперативному рассмотрению дел, из-за чего в судах накапливаются значительные объемы нерассмотренных производств, а слушания нередко переносятся на длительное время.

По мнению автора, внедрение системы оценки эффективности работы судей и привязка части финансирования к результатам их деятельности может способствовать сокращению сроков рассмотрения дел и более рациональному использованию бюджетных средств.

Предлагают изменить подходы к финансированию судебной системы

В Кабмин инициировали обращение №41/010157-26эп «Об изменении подходов к финансированию судебной системы и внедрении KPI эффективности работы судей».

Автор подчеркивает, что предложения направлены на рациональное использование бюджетных средств, снижение нагрузки на судебную систему и ускорение рассмотрения судебных дел.

В петиции содержится просьба к Кабинету Министров как высшему органу в системе органов исполнительной власти, обеспечивающему исполнение Государственного бюджета, инициировать перед Верховной Радой изменения в законодательство по оптимизации расходов на содержание судейского аппарата.

KPI для судей: что предлагает автор петиции

Отдельно предлагается разработать и внедрить систему ключевых показателей эффективности (KPI) для судей.

Согласно тексту петиции, премиальная часть заработной платы судей, а также дополнительное финансирование суда могли бы зависеть от количества качественно и своевременно рассмотренных дел, а также от отсутствия судебных решений, которые были отменены судами апелляционной инстанции.

По мнению автора, такой подход будет стимулировать судей избегать затягивания судебных процессов и работать на результат для граждан.

Автор привел пример новой системы оплаты труда

В петиции также приведен пример возможной модели оплаты труда, при которой судья получал бы фиксированную заработную плату в размере 8000 гривен и дополнительно от 300 до 500 гривен за каждое закрытое дело.

Автор обращения считает, что при таких условиях у судей не будут накапливаться тысячи нерассмотренных дел, уменьшится количество переносов заседаний и длительных слушаний, а государство сможет более эффективно использовать бюджетные средства.

Сколько подписей нужно для рассмотрения петиции

Петиция №41/010157-26эп зарегистрирована 19 июня 2026 года. Для ее рассмотрения необходимо собрать 25 тысяч подписей граждан. По состоянию на дату регистрации до завершения сбора подписей оставалось 92 дня.

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