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Предприятие проиграло суд по доначислению 1,6 млн грн налога из-за сомнительных расходов на штрафы

18:59, 19 июня 2026
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Предприятию доначислили более 1,63 млн грн налога на прибыль после того, как налоговики установили безосновательное включение в расходы штрафных санкций, начисленных компанией-учредителем, владеющей 100% его уставного капитала.
Предприятие проиграло суд по доначислению 1,6 млн грн налога из-за сомнительных расходов на штрафы
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Во время плановой выездной проверки налоговики Полтавской области выявили предприятие, которое занизило налог на прибыль. По результатам проверки ГНС доначислила компании более 1,63 млн грн налоговых обязательств и штрафных санкций. Соответствующее налоговое уведомление-решение было вынесено на основании акта проверки, сообщили в ГНС.

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Проверка установила, что в 2019 году предприятие безосновательно включило в состав прочих операционных расходов суммы штрафных санкций, пени и других начислений, выставленных газораспределительным предприятием за несвоевременную оплату услуг по распределению природного газа.

В то же время контролирующий орган обратил внимание, что газораспределительное предприятие является учредителем налогоплательщика и владеет 100 процентами его уставного капитала. Таким образом, стороны являются связанными лицами в понимании Налогового кодекса Украины, а учредитель имеет возможность влиять на процесс принятия решений и деятельность аффилированного предприятия.

Кроме того, установлено, что начисленные штрафные санкции были признаны предприятием добровольно, без проведения претензионно-исковой работы и без судебного обжалования. При этом фактическая уплата таких сумм не осуществлялась — их погашение произошло путем зачета встречных однородных требований.

Суды согласились с выводами налогового органа о том, что вследствие таких операций предприятие сформировало расходы без их реального понесения, а следовательно получило необоснованную налоговую выгоду. По выводу суда, операции, не имеющие разумной экономической причины и направленные исключительно на уменьшение налоговых обязательств, не могут считаться хозяйственной деятельностью.

Решением Полтавского окружного административного суда от 5 февраля 2026 года, оставленным без изменений постановлением Второго апелляционного административного суда от 25 мая 2026 года по делу № 440/7870/25, в удовлетворении иска налогоплательщика к ГУ ГНС в Полтавской области отказано.

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