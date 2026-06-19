Предприятие проиграло суд по доначислению 1,6 млн грн налога из-за сомнительных расходов на штрафы
Во время плановой выездной проверки налоговики Полтавской области выявили предприятие, которое занизило налог на прибыль. По результатам проверки ГНС доначислила компании более 1,63 млн грн налоговых обязательств и штрафных санкций. Соответствующее налоговое уведомление-решение было вынесено на основании акта проверки, сообщили в ГНС.
Проверка установила, что в 2019 году предприятие безосновательно включило в состав прочих операционных расходов суммы штрафных санкций, пени и других начислений, выставленных газораспределительным предприятием за несвоевременную оплату услуг по распределению природного газа.
В то же время контролирующий орган обратил внимание, что газораспределительное предприятие является учредителем налогоплательщика и владеет 100 процентами его уставного капитала. Таким образом, стороны являются связанными лицами в понимании Налогового кодекса Украины, а учредитель имеет возможность влиять на процесс принятия решений и деятельность аффилированного предприятия.
Кроме того, установлено, что начисленные штрафные санкции были признаны предприятием добровольно, без проведения претензионно-исковой работы и без судебного обжалования. При этом фактическая уплата таких сумм не осуществлялась — их погашение произошло путем зачета встречных однородных требований.
Суды согласились с выводами налогового органа о том, что вследствие таких операций предприятие сформировало расходы без их реального понесения, а следовательно получило необоснованную налоговую выгоду. По выводу суда, операции, не имеющие разумной экономической причины и направленные исключительно на уменьшение налоговых обязательств, не могут считаться хозяйственной деятельностью.
Решением Полтавского окружного административного суда от 5 февраля 2026 года, оставленным без изменений постановлением Второго апелляционного административного суда от 25 мая 2026 года по делу № 440/7870/25, в удовлетворении иска налогоплательщика к ГУ ГНС в Полтавской области отказано.
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