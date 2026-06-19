Когда третейский суд может быть ликвидирован из-за нарушений регистрационных требований — разъяснение

Если в течение трех лет выявлены недостоверные данные или изменения не представлены в установленный срок.

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Учредители постоянно действующих третейских судов обязаны зарегистрировать изменения в положении, регламенте или списке судей в Едином государственном реестре в течение 15 дней. В случае невыполнения требований или выявления недостоверных сведений орган регистрации обращается в суд с ходатайством о прекращении деятельности такого третейского суда.

Как поясняет Управление государственной регистрации КМУ МЮУ, в соответствии со статьей 9 Закона Украины «О третейских судах» постоянно действующий третейский суд подлежит государственной регистрации в порядке, определенном Законом Украины «О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований».

В случае внесения изменений в Положение о постоянно действующем третейском суде и/или регламент третейского суда, либо список третейских судей, учредитель постоянно действующего третейского суда должен в течение 15 дней со дня принятия соответствующего решения обеспечить внесение этих изменений в сведения о постоянно действующем третейском суде в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных объединений.

Если учредитель не выполняет это требование или если в течение трех лет со дня регистрации постоянно действующего третейского суда в документах, представленных для государственной регистрации, обнаружены недостоверные сведения, орган, осуществивший регистрацию, обязан обратиться в суд с заявлением о прекращении деятельности такого третейского суда.

Для государственной регистрации изменений в сведениях о постоянно действующем третейском суде, содержащихся в Едином государственном реестре, в соответствии с частью второй статьи 20 Закона подаются следующие документы:

заявление о государственной регистрации изменений в сведениях о постоянно действующем третейском суде (заявление о государственной регистрации общественного формирования без статуса юридического лица — форма 6 от 03.09.2024, утвержденная приказом Министерства юстиции Украины от 18.11.2016 № 3268/5 «Об утверждении форм заявлений в сфере государственной регистрации юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований», зарегистрированным в Министерстве юстиции Украины 18.11.2016 под № 1500/29630, с изменениями);

экземпляр оригинала (или нотариально заверенная копия) решения уполномоченного органа управления учредителя о внесении изменений в сведения о постоянно действующем третейском суде, содержащиеся в Едином государственном реестре;

учредительные документы постоянно действующего третейского суда (положение, регламент третейского суда) в новой редакции — в случае внесения изменений, касающихся учредительных документов;

список третейских судей в новой редакции — в случае внесения изменений в состав третейских судей;

копия устава учредителя третейского суда.

Статья 10 Закона Украины «О третейских судах» устанавливает, что Положение о постоянно действующем третейском суде и регламент третейского суда утверждаются его учредителем и подлежат обнародованию.

Положение о постоянно действующем третейском суде должно содержать сведения о его наименовании, местонахождении, сведения об учредителе, составе, компетенции и порядке создания органов самоуправления третейских судей, порядке избрания председателя третейского суда, основаниях и порядке прекращения деятельности третейского суда. Оно может также содержать другие положения, которые учредитель считает необходимыми для обеспечения надлежащей деятельности третейского суда в соответствии с Законом.

Порядок и правила рассмотрения дел в постоянно действующих третейских судах определяются настоящим Законом и регламентом третейского суда. Регламент должен определять порядок и правила обращения в третейский суд, порядок формирования состава третейского суда, правила разрешения споров, а также другие вопросы, отнесенные к компетенции третейского суда Законом. Регламент может содержать положения, не предусмотренные Законом, но не противоречащие принципам организации и деятельности третейского суда и необходимые для надлежащего осуществления его полномочий.

Списки третейских судей постоянно действующих третейских судов должны содержать следующие сведения о каждом третейском судье: дата рождения, образование, полученная специальность, последнее место работы, общий трудовой стаж, стаж работы по специальности (статья 8 Закона Украины «О третейских судах»).

Требования к оформлению документов определены статьей 15 Закона. Положение, регламент и список судей постоянно действующего третейского суда должны содержать сведения, предусмотренные законодательством, и полностью соответствовать ему. Изменения в положение, регламент или список судей оформляются путем изложения этих документов в новой редакции. Заявление о государственной регистрации подписывается заявителем. В случае подачи заявления почтовым отправлением подлинность подписи заявителя должна быть заверена нотариусом.

До момента доработки программного обеспечения Единого государственного реестра в части обеспечения технической возможности внесения сведений об общественных формированиях в полном объеме, предусмотренном статьей 9 Закона, сведения о государственной регистрации постоянно действующих третейских судов вносятся в Единый реестр общественных формирований.

После проведения государственной регистрации изменений в сведениях о постоянно действующем третейском суде, в случае внесения изменений в учредительные документы, государственный регистратор предоставляет учредительные документы (положение, регламент) в бумажной форме путем изготовления копий с проставлением подписи и печати государственного регистратора на каждой странице, вместе с копией соответствующего решения государственного регистратора.

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