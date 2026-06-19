Коли третейський суд можуть ліквідувати через реєстраційні порушення – пояснення

Якщо протягом трьох років виявлено недостовірні дані або не подано зміни у встановлений строк.

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Засновники постійно діючих третейських судів зобов’язані зареєструвати зміни до положення, регламенту або списку суддів у Єдиному державному реєстрі протягом 15 днів. У разі невиконання вимог або виявлення недостовірних відомостей орган реєстрації звертається до суду про припинення діяльності такого третейського суду.

Як пояснює Управління державної реєстрації КМУ МЮУ, відповідно до статті 9 Закону України «Про третейські суди» постійно діючий третейський суд підлягає державній реєстрації в порядку, визначеному Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань».

У разі внесення змін до Положення про постійно діючий третейський суд та/або регламенту третейського суду, або списку третейських суддів засновник постійно діючого третейського суду повинен протягом 15 днів з дня прийняття відповідного рішення забезпечити внесення цих змін до відомостей про постійно діючий третейський суд в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Якщо засновник не виконує цю вимогу або якщо протягом трьох років з дня реєстрації постійно діючого третейського суду виявлено недостовірні відомості у поданих для державної реєстрації документах, орган, який здійснив реєстрацію, зобов’язаний звернутися до суду із заявою про припинення діяльності такого третейського суду.

Для державної реєстрації змін до відомостей про постійно діючий третейський суд, які містяться в Єдиному державному реєстрі, відповідно до частини другої статті 20 Закону подаються такі документи:

заява про державну реєстрацію змін до відомостей про постійно діючий третейський суд (заява щодо державної реєстрації громадського формування без статусу юридичної особи — форма 6 від 03.09.2024, затверджена наказом Міністерства юстиції України від 18.11.2016 № 3268/5 «Про затвердження форм заяв у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 18.11.2016 за № 1500/29630, зі змінами);

примірник оригіналу (або нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління засновника про внесення змін до відомостей про постійно діючий третейський суд, що містяться в Єдиному державному реєстрі;

установчі документи постійно діючого третейського суду (положення, регламент третейського суду) у новій редакції — у разі внесення змін, що стосуються установчих документів;

список третейських суддів у новій редакції — у разі внесення змін до складу третейських суддів;

копія статуту засновника третейського суду.

Стаття 10 Закону України «Про третейські суди» встановлює, що Положення про постійно діючий третейський суд та регламент третейського суду затверджуються його засновником і підлягають оприлюдненню.

Положення про постійно діючий третейський суд повинно містити відомості про його найменування, місцезнаходження, відомості про засновника, склад, компетенцію та порядок створення органів самоврядування третейських суддів, порядок обрання голови третейського суду, підстави та порядок припинення діяльності третейського суду. Воно може також містити інші положення, які засновник вважає необхідними для забезпечення належної діяльності третейського суду відповідно до Закону.

Порядок та правила розгляду справ у постійно діючих третейських судах визначаються цим Законом та регламентом третейського суду. Регламент повинен визначати порядок і правила звернення до третейського суду, порядок формування складу третейського суду, правила вирішення спорів, а також інші питання, віднесені до компетенції третейського суду Законом. Регламент може містити положення, не передбачені Законом, але такі, що не суперечать принципам організації та діяльності третейського суду і є необхідними для належного здійснення його повноважень.

Списки третейських суддів постійно діючих третейських судів повинні містити такі відомості про кожного третейського суддю: дата народження, освіта, отримана спеціальність, останнє місце роботи, загальний трудовий стаж, стаж роботи за спеціальністю (стаття 8 Закону України «Про третейські суди»).

Вимоги до оформлення документів визначені статтею 15 Закону. Положення, регламент і список суддів постійно діючого третейського суду повинні містити відомості, передбачені законодавством, та повністю відповідати йому. Зміни до положення, регламенту чи списку суддів оформлюються шляхом викладення цих документів у новій редакції. Заява про державну реєстрацію підписується заявником. У разі подання заяви поштовим відправленням справжність підпису заявника повинна бути нотаріально засвідчена.

До моменту доопрацювання програмного забезпечення Єдиного державного реєстру в частині забезпечення технічної можливості внесення відомостей щодо громадських формувань у повному обсязі, передбаченому статтею 9 Закону, відомості щодо державної реєстрації постійно діючих третейських судів вносяться до Єдиного реєстру громадських формувань.

Після проведення державної реєстрації змін до відомостей про постійно діючий третейський суд, у разі внесення змін до установчих документів, державний реєстратор надає установчі документи (положення, регламент) у паперовій формі шляхом виготовлення копій з проставлянням підпису та печатки державного реєстратора на кожній сторінці, разом з копією відповідного рішення державного реєстратора.

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