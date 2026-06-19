Підприємство програло суд щодо донарахування 1,6 млн грн податку через сумнівні витрати на штрафи

Підприємству донарахували понад 1,63 млн грн податку на прибуток після того, як податківці встановили безпідставне включення до витрат штрафних санкцій, нарахованих компанією-засновником, яка володіє 100% його статутного капіталу.

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Під час планової виїзної перевірки податківці Полтавщини виявили підприємство, яке занизило податок на прибуток. За результатами перевірки ДПС донарахувало компанії понад 1,63 млн грн податкових зобов’язань та штрафних санкцій. Відповідне податкове повідомлення-рішення було винесено на підставі акта перевірки, повідомили у ДПС.

Перевірка встановила, що у 2019 році підприємство безпідставно включило до складу інших операційних витрат суми штрафних санкцій, пені та інших нарахувань, виставлених газорозподільним підприємством за несвоєчасну оплату послуг з розподілу природного газу.

Водночас контролюючий орган звернув увагу, що газорозподільне підприємство є засновником платника та володіє 100 відсотками його статутного капіталу. Таким чином, сторони є пов’язаними особами у розумінні Податкового кодексу України, а засновник має можливість впливати на процес прийняття рішень і діяльність афілійованого підприємства.

Крім того, встановлено, що нараховані штрафні санкції були визнані підприємством добровільно, без проведення претензійно-позовної роботи та без судового оскарження. При цьому фактична сплата таких сум не здійснювалася — їх погашення відбулося шляхом зарахування зустрічних однорідних вимог.

Суди погодилися з висновками податкового органу, що внаслідок таких операцій підприємство сформувало витрати без їх реального понесення, а отже отримало необґрунтовану податкову вигоду. За висновком суду, операції, які не мають розумної економічної причини та спрямовані виключно на зменшення податкових зобов’язань, не можуть вважатися господарською діяльністю.

Рішенням Полтавського окружного адміністративного суду від 5 лютого 2026 року, залишеним без змін постановою Другого апеляційного адміністративного суду від 25 травня 2026 року у справі № 440/7870/25, у задоволенні позову платника до ГУ ДПС у Полтавській області відмовлено.

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