Посадовий оклад судді — 8000 грн плюс 300–500 грн за кожну справу: з'явилася петиція про реформу оплати праці

Автор звернення вважає, що система доплат за результат може зменшити навантаження на суди та прискорити розгляд справ.

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В Україні зареєстрували петицію, автор якої пропонує змінити підходи до фінансування судової системи та матеріального стимулювання суддів. Ініціатор звернення вважає, що нинішня модель не мотивує до оперативного розгляду справ, через що в судах накопичуються значні обсяги нерозглянутих проваджень, а слухання нерідко переносяться на тривалий час.

На думку автора, запровадження системи оцінювання ефективності роботи суддів та прив’язка частини фінансування до результатів їхньої діяльності може сприяти скороченню строків розгляду справ і більш раціональному використанню бюджетних коштів.

Пропонують змінити підходи до фінансування судової системи

До Кабміну ініціювали звернення №41/010157-26еп «Щодо зміни підходів до фінансування судової системи та впровадження KPI ефективності роботи суддів».

Автор наголошує, що пропозиції спрямовані на раціональне використання бюджетних коштів, зниження навантаження на судову систему та прискорення розгляду судових справ.

У петиції міститься прохання до Кабінету Міністрів як вищого органу в системі органів виконавчої влади, що забезпечує виконання Державного бюджету, ініціювати перед Верховною Радою зміни до законодавства щодо оптимізації видатків на утримання суддівського апарату.

KPI для суддів: що пропонує автор петиції

Окремо пропонують розробити та впровадити систему ключових показників ефективності (KPI) для суддів.

Згідно з текстом петиції, преміальна частина заробітної плати суддів, а також додаткове фінансування суду могли б залежати від кількості якісно та своєчасно розглянутих справ, а також від відсутності судових рішень, які були скасовані судами апеляційної інстанції.

На думку автора, такий підхід стимулюватиме суддів уникати затягування судових процесів та працювати на результат для громадян.

Автор навів приклад нової системи оплати праці

У петиції також наведено приклад можливої моделі оплати праці, за якої суддя отримував би фіксовану заробітну плату у розмірі 8000 гривень та додатково від 300 до 500 гривень за кожну закриту справу.

Автор звернення вважає, що за таких умов у суддів не накопичуватимуться тисячі нерозглянутих справ, зменшиться кількість перенесень засідань і тривалих слухань, а держава зможе ефективніше використовувати бюджетні кошти.

Скільки підписів потрібно для розгляду петиції

Петицію №41/010157-26еп зареєстровано 19 червня 2026 року. Для її розгляду необхідно зібрати 25 тисяч підписів громадян. Станом на дату реєстрації до завершення збору підписів залишалося 92 дні.

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