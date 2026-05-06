За давление на арбитражных управляющих могут ввести уголовную ответственность

Арбитражных управляющих хотят приравнять к лицам со специальной правовой защитой — судьям и исполнителям

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №15217, который предусматривает усиление защиты арбитражных управляющих во время выполнения ими профессиональных обязанностей. Документ зарегистрирован под названием «О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно усовершенствования защиты лиц, осуществляющих деятельность арбитражных управляющих».

Законопроектом предлагают внести изменения в Уголовный кодекс, Уголовный процессуальный кодекс и Кодекс Украины об административных правонарушениях.

Авторы инициативы объясняют необходимость изменений тем, что арбитражные управляющие выполняют ключевую роль в процедурах банкротства и неплатежеспособности, однако нынешнее законодательство не обеспечивает для них надлежащего уровня правовой защиты. В пояснительной записке указано, что арбитражные управляющие на практике сталкиваются с давлением, угрозами, препятствованием работе, а также с отказами в предоставлении необходимой информации.

Какие изменения предлагают в Уголовный кодекс

Документом предлагают приравнять арбитражных управляющих к лицам, имеющим специальную уголовно-правовую защиту, в частности судей, правоохранителей, государственных и частных исполнителей.

В частности, изменениями в Уголовный кодекс предлагают распространить на арбитражных управляющих нормы относительно ответственности за:

сопротивление во время выполнения служебных обязанностей;

вмешательство в профессиональную деятельность;

умышленное уничтожение или повреждение имущества арбитражного управляющего или его близких родственников.

Так, законопроект предусматривает внесение изменений в статьи 342, 343 и 347 Уголовного кодекса Украины. Ответственность предлагают установить за воздействие на арбитражного управляющего с целью помешать выполнению им полномочий или добиться незаконного решения, а также за сопротивление или посягательство на его имущество в связи с выполнением профессиональных обязанностей.

В то же время в пояснительной записке авторы также упоминают необходимость усиления защиты жизни и здоровья арбитражных управляющих, однако отдельных изменений в Уголовный кодекс относительно этого законопроект пока не содержит.

Отдельно предлагают изменить статью 57 Уголовного кодекса, дополнив перечень лиц, к которым не применяются исправительные работы. В него планируют включить арбитражных управляющих.

Дополнительные гарантии в уголовном процессе

Изменениями в Уголовный процессуальный кодекс предусматривают дополнительные процессуальные гарантии. В частности, копии постановлений о применении мер пресечения в отношении арбитражных управляющих, а также информацию о вынесении приговоров в отношении них предлагают направлять не только Министерству юстиции, но и Национальной ассоциации арбитражных управляющих Украины.

Ответственность за непредоставление информации

Также законопроект вводит административную ответственность за непредоставление информации по запросам арбитражного управляющего.

Изменениями в статью 212-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях предлагают установить штрафы для должностных лиц за:

неправомерный отказ в предоставлении информации;

несвоевременное или неполное предоставление информации;

предоставление недостоверной информации в ответ на запрос арбитражного управляющего в соответствии с Кодексом Украины по процедурам банкротства.

Размер штрафа предлагают установить на уровне от 25 до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Кроме этого, законопроект определяет, что такие дела будут рассматривать суды, а право составлять соответствующие протоколы получат должностные лица Министерства юстиции и его территориальных органов.

Что ожидают авторы законопроекта

В пояснительной записке авторы законопроекта подчеркивают, что принятие документа должно:

усилить гарантии независимости арбитражных управляющих;

обеспечить более эффективное проведение процедур банкротства и неплатежеспособности;

снизить риски давления и коррупционного влияния;

улучшить доступ арбитражных управляющих к необходимой информации;

усилить защиту прав кредиторов, должников и других участников процедур банкротства.

Законопроектом также предусмотрено, что закон вступит в силу на следующий день после официального опубликования. Кабинет Министров после этого будет иметь месяц на приведение нормативно-правовых актов в соответствие с новыми нормами.

