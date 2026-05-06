За тиск на арбітражних керуючих можуть запровадити кримінальну відповідальність

Арбітражних керуючих хочуть прирівняти до осіб зі спеціальним правовим захистом — суддів і виконавців.

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №15217, який передбачає посилення захисту арбітражних керуючих під час виконання ними професійних обов’язків. Документ зареєстрований під назвою «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо удосконалення захисту осіб, які здійснюють діяльність арбітражних керуючих».

Законопроєктом пропонують внести зміни до Кримінального кодексу, Кримінального процесуального кодексу та Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Автори ініціативи пояснюють необхідність змін тим, що арбітражні керуючі виконують ключову роль у процедурах банкрутства та неплатоспроможності, однак нинішнє законодавство не забезпечує для них належного рівня правового захисту. У пояснювальній записці зазначено, що арбітражні керуючі на практиці стикаються з тиском, погрозами, перешкоджанням роботі, а також із відмовами у наданні необхідної інформації.

Які зміни пропонують до Кримінального кодексу

Документом пропонують прирівняти арбітражних керуючих до осіб, які мають спеціальний кримінально-правовий захист, зокрема суддів, правоохоронців, державних і приватних виконавців.

Зокрема, змінами до Кримінального кодексу пропонують поширити на арбітражних керуючих норми щодо відповідальності за:

опір під час виконання службових обов’язків;

втручання у професійну діяльність;

умисне знищення або пошкодження майна арбітражного керуючого чи його близьких родичів.

Так, законопроєкт передбачає внесення змін до статей 342, 343 та 347 Кримінального кодексу України. Відповідальність пропонують встановити за вплив на арбітражного керуючого з метою перешкодити виконанню ним повноважень або домогтися незаконного рішення, а також за опір чи посягання на його майно у зв’язку з виконанням професійних обов’язків.

Водночас у пояснювальній записці автори також згадують необхідність посилення захисту життя та здоров’я арбітражних керуючих, однак окремих змін до Кримінального кодексу щодо цього законопроєкт наразі не містить.

Окремо пропонують змінити статтю 57 Кримінального кодексу, доповнивши перелік осіб, до яких не застосовуються виправні роботи. До нього планують включити арбітражних керуючих.

Додаткові гарантії у кримінальному процесі

Змінами до Кримінального процесуального кодексу передбачають додаткові процесуальні гарантії. Зокрема, копії ухвал про застосування запобіжних заходів щодо арбітражних керуючих, а також інформацію про ухвалення вироків стосовно них пропонують надсилати не лише Міністерству юстиції, а й Національній асоціації арбітражних керуючих України.

Відповідальність за ненадання інформації

Також законопроєкт вводить адміністративну відповідальність за ненадання інформації на запити арбітражного керуючого.

Змінами до статті 212-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення пропонують встановити штрафи для посадових осіб за:

неправомірну відмову у наданні інформації;

несвоєчасне або неповне надання інформації;

надання недостовірної інформації у відповідь на запит арбітражного керуючого відповідно до Кодексу України з процедур банкрутства.

Розмір штрафу пропонують встановити на рівні від 25 до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Крім цього, законопроєкт визначає, що такі справи розглядатимуть суди, а право складати відповідні протоколи отримають посадові особи Міністерства юстиції та його територіальних органів.

Що очікують автори законопроєкту

У пояснювальній записці автори законопроєкту наголошують, що ухвалення документа має:

посилити гарантії незалежності арбітражних керуючих;

забезпечити ефективніше проведення процедур банкрутства та неплатоспроможності;

знизити ризики тиску й корупційного впливу;

покращити доступ арбітражних керуючих до необхідної інформації;

посилити захист прав кредиторів, боржників та інших учасників процедур банкрутства.

Законопроєктом також передбачено, що закон набере чинності наступного дня після офіційного опублікування. Кабінет Міністрів після цього матиме місяць на приведення нормативно-правових актів у відповідність до нових норм.

