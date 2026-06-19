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ДПС попередила про фейкові листи з «актами перевірок» – як діють шахраї

20:53, 19 червня 2026
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Зловмисники масово розсилають підроблені повідомлення з вимогами термінових пояснень і погрозами арешту активів.
ДПС попередила про фейкові листи з «актами перевірок» – як діють шахраї
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У Державній податковій службі застерігають про масову розсилку підроблених електронних повідомлень із вимогами терміново ознайомитися з «актами перевірок» та надати пояснення, які насправді є частиною шахрайської схеми.

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У темах таких повідомлень зазвичай вказується про нібито «виявлені розбіжності у звітності». У тексті листів одержувачів закликають терміново ознайомитися з нібито актом перевірки та надати пояснення, щоб уникнути адміністративного арешту активів.

У ДПС наголошують, що ці повідомлення не мають жодного стосунку до податкової служби. Вони надсилаються зі сторонніх електронних адрес і містять посилання або вкладення, що можуть містити шкідливе програмне забезпечення.

Громадян закликають бути обережними, оскільки відкриття таких файлів або перехід за підозрілими посиланнями може призвести до зараження комп’ютера та надання зловмисникам прихованого віддаленого доступу до пристрою користувача.

У деяких випадках шахраї маскують свої електронні адреси під офіційний домен ДПС @tax.gov.ua, а в інших — використовують повністю сторонні адреси.

Якщо лист надійшов із домену, відмінного від офіційного, це є ознакою підробки. В інших випадках слід звертати увагу на характерні ознаки шахрайських повідомлень.

Зокрема, насторожити мають вкладення у форматах .pdf, .zip, .rar, а також файли з розширеннями .exe та .scr. Саме через такі вкладення зловмисники намагаються ввести користувачів в оману та отримати доступ до їхніх пристроїв.

У ДПС закликають громадян і суб’єктів господарювання дотримуватися базових правил кібергігієни:

  • не відкривати підозрілі вкладення та посилання;
  • уважно перевіряти адресу відправника;
  • не довіряти навіть знайомим контактам без додаткового підтвердження;
  • використовувати актуальне антивірусне програмне забезпечення.

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